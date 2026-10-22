Conmoción en el rugby por la trágica muerte de una jugadora de 17 años durante un partido en Francia

Una jugadora de rugby de 17 años murió tras sufrir una descompensación durante un partido en Francia. La víctima fue identificada como Cléa Menier, quien recibió un golpe en la cabeza mientras participaba de un encuentro entre Union du Bassin Marmandais y Agen Agglo Rugby, disputado el sábado 17 de octubre en la localidad francesa de Marmande.

Según informó el periódico francés La Dépêche, la adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio después del impacto. Los servicios de emergencia intervinieron rápidamente y consiguieron reanimarla en el lugar, antes de trasladarla de urgencia al Hospital Pellegrin de Burdeos.

Pese a los esfuerzos médicos, la joven falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeras, entrenadores, familiares y representantes del rugby francés.

Investigan las circunstancias de la muerte

La Federación Francesa de Rugby (FFR) confirmó el fallecimiento, aunque aclaró que todavía no se había establecido oficialmente la causa de muerte. Además, anunció que se realizarían las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias del accidente.

Un espectador que presenció el encuentro relató al medio Franceinfo que el golpe recibido por la adolescente "no fue tan violento" y reconoció que no esperaba "un desenlace tan terrible", publicó Infobae.

Las autoridades deportivas señalaron que buscarían esclarecer lo ocurrido durante el partido. Mientras tanto, el caso volvió a poner en discusión los riesgos asociados a los golpes en la cabeza y las conmociones cerebrales en deportes de contacto.

El dolor del club por la muerte de la adolescente

Union du Bassin Marmandais, institución a la que pertenecía la joven, publicó un comunicado en el que expresó su profundo pesar y acompañó a la familia.

"Nuestros primeros pensamientos están con su familia: sus padres, Cécile y Johann; su hermano, Clément, y su hermana, Coline, jugadora con licencia en la categoría cadete de nuestro club", expresó la institución.

También dedicó palabras a sus compañeras, entrenadores y allegados. "Pensamos en sus seres queridos, sus amigos, cuyo inmenso dolor compartimos; sus compañeras de equipo, sus educadores y todas aquellas personas que tuvieron la suerte de conocerla y compartir con ella su pasión por el rugby", manifestó.

El club agradeció especialmente la intervención de los bomberos, los equipos del servicio médico de urgencias y el personal sanitario del hospital de Burdeos, que asistieron a la adolescente después de su descompensación.

La Federación Francesa de Rugby brindó apoyo psicológico

Ante el impacto que provocó la tragedia, la Federación Francesa de Rugby anunció la puesta en funcionamiento de un dispositivo de acompañamiento psicológico para familiares, compañeras, entrenadores y otras personas afectadas.

"Esta pérdida ha afectado profundamente a toda la comunidad del rugby", expresó la entidad en un comunicado oficial.

Asimismo, la organización aseguró que se haría todo lo posible para comprender las circunstancias del accidente y manifestó su solidaridad con quienes compartían la actividad deportiva con la adolescente.

Por su parte, Union du Bassin Marmandais destacó la importancia del acompañamiento colectivo frente a la tragedia. "Esta prueba es terrible para nuestro club. La atravesaremos juntos, unidos y solidarios, cuidándonos unos a otros", concluyó.