Aseguran que el estadio Único de La Plata será una de las sedes del Mundial 2030

El director del estadio Único de La Plata, Fernando Islas Casares, aseguró que el recinto será sede del Mundial 2030. La afirmación se conoció este jueves en un video difundido por el intendente Julio Alak, quien recorrió las obras de remodelación junto al responsable de las instalaciones.

“Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”, expresó Islas Casares durante la visita. El anuncio acompañó la presentación de los trabajos que se realizan en el escenario Diego Armando Maradona para su próxima reapertura.

La declaración corresponde a las autoridades locales y todavía no cuenta con una confirmación oficial de la FIFA sobre la designación del estadio.

Qué trabajos se realizan y cuándo será la reapertura

La renovación del estadio Único de La Plata incluye la reparación del techo, la instalación de un sistema de iluminación LED, el recambio integral de butacas y la recuperación del campo de juego. Islas Casares indicó que el avance de la intervención se encuentra “en un 25%”.

Las mejoras cuentan con financiamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo aporte fue reconocido por las autoridades durante la recorrida. Alak sostuvo que, una vez terminadas, las instalaciones estarán entre las mejores del país y de Sudamérica.

La reinauguración está prevista para fines de noviembre, con un amistoso entre la Selección Argentina femenina y Alemania. Ese encuentro será la actividad deportiva elegida para presentar el estadio después de los trabajos de puesta en valor.

Los antecedentes del estadio y su vínculo con la Selección

El estadio Único de La Plata ya recibió competencias internacionales: fue sede de la Copa América 2011 y del Mundial Sub 20 de 2023. En ambos torneos albergó encuentros de selecciones nacionales.

La posibilidad de incorporarlo a una cita mundialista también tiene antecedentes. En 2023, una delegación de representantes de la FIFA inspeccionó las instalaciones, cuando el escenario platense formaba parte de las postulaciones vinculadas con la organización de 2030.

Además, la AFA firmó un convenio para utilizar el recinto como “la casa de la Selección” y le asignó la denominación “Tricampeones del mundo”. La remodelación contempla la renovación del césped y de la infraestructura destinada a recibir los próximos compromisos.