Rosario Central postula a su estadio para sede del Mundial 2030

El club de Rosario se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el marco de las ampliaciones en el Gigante de Arroyito, que incluyen capacidad para 42.000 personas sentadas y hasta acceso fluvial desde el río Paraná.
Rosario Central dio un paso firme en su ambición de volver a albergar la máxima fiesta del fútbol mundial. A través de sus redes oficiales, la institución de Arroyito publicó un video donde muestra los avances en las remodelaciones de su estadio y postula formalmente al Gigante de Arroyito para ser sede del Mundial 2030.
El Canalla anunció su postulación mediante un video publicado en redes sociales. El montaje incluye un repaso de las obras que están en marcha para mejorar la infraestructura de la cancha frente al río Paraná.
Como era de esperarse, Ángel Di María es una de las figuras elegidas para dar a conocer la propuesta y cumplir el sueño de que la selección nacional vuelva a jugar en Rosario como lo hizo en 1978. También se incluyeron otros testimonios que completan la lista de los principales ídolos del fútbol argentino como Diego Maradona y Mario Alberto Kempes.
En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… 𝑅𝑜𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 🏟️🏆🇦🇷 https://t.co/bHg3C5sg3O— Rosario Central (@RosarioCentral) October 13, 2026
La iniciativa auriazul se inscribe dentro de un proyecto inédito en la historia de la Copa del Mundo. El evento de 2030 se desarrollará en seis países para celebrar el centenario y Fifa confirmó que Argentina será uno de los seis países anfitriones en tres continentes.
Rosario forma parte de la lista de ciudades interesadas en ser sede del evento y la Academia presentó este martes sus credenciales para ser elegida. Al margen de los pergaminos del campeonato del 78, la institución planteó que pronto contará con un estadio de primer nivel para formar parte de la organización.
Entre otras cuestiones, la remodelación del estadio permitirá contar con 42.000 personas sentadas en las tribunas. También sumará nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales e incluso para transporte fluvial por el río Paraná.
"En el 2030 queremos volver a hacerlo. Es nuestra casa, estamos listos", anunciaron desde Arroyito. Así echaron a rodar la pelota para jugar un partido el mismo partido que hace casi cinco décadas concluyó con el primer título mundial albiceleste.
Un Mundial inédito
La Copa Mundial de la FIFA 2030 celebrará el centenario de la primera edición disputada en Uruguay en 1930 con un formato inédito que cruzará tres continentes y seis países. La competencia principal se concentrará en España, Marruecos y Portugal, albergará a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos y constará de 104 partidos a lo largo de 32 días de competencia.
Como homenaje al hito fundacional del certamen, el torneo comenzará en territorio sudamericano el 8 y 9 de junio de 2030. Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un encuentro inaugural cada uno en sus respectivos países antes de que la actividad se traslade de manera definitiva al eje europeo-africano. El Gigante se perfila para ser sede de ese partido.
Tras los compromisos iniciales en la región, la ceremonia de apertura formal y el grueso de la competencia tendrán lugar a partir del 13 y 14 de junio en las sedes principales.
España contará con 11 estadios en nueve ciudades (entre ellos el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y La Cartuja), Marruecos dispondrá de seis escenarios encabezados por el proyectado Gran Estadio Hassan II de Casablanca, y Portugal sumará tres estadios distribuidos entre Lisboa y Oporto.
Frente a este escenario, la postulación de Rosario Central busca posicionar a la ciudad como una alternativa viable para los compromisos internacionales de la AFA, la Conmebol y la FIFA de cara al certamen.
Con el precedente de haber sido subsede en Argentina 1978 y una ambiciosa remodelación en marcha, el Gigante de Arroyito pretende reinsertarse en la agenda de grandes eventos globales cuya definición culminará el 21 de julio de 2030 con la gran final de la Copa del Mundo.