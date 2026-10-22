Emanuel Noir cantará el Himno de Concepción del Uruguay en el desfile homenaje a Urquiza

Emanuel Noir cantará el Himno de Concepción del Uruguay durante el gran desfile cívico-militar que se realizará el próximo domingo 25 de octubre, en homenaje al general Justo José de Urquiza. El vocalista de Ke Personajes será uno de los protagonistas de una jornada que reunirá a instituciones, fuerzas militares, bandas musicales y vecinos de la ciudad.

La ceremonia central comenzará a las 10, en el entorno de Plaza Ramírez y calle 9 de Julio, y formará parte de una serie de actividades culturales e históricas organizadas para recordar el legado del expresidente argentino.

La participación de Noir tendrá un significado especial, ya que el artista nació en Concepción del Uruguay y alcanzó reconocimiento nacional e internacional al frente de Ke Personajes. Su interpretación buscará recuperar la versión original del himno local, estrenada hace más de cuatro décadas.

Emanuel Noir interpretará una versión histórica del himno

El Himno de Concepción del Uruguay fue estrenado el 25 de junio de 1983 por los Hermanos Cuestas, junto al Coro Estable Municipal, que por entonces estaba dirigido por Juan Lacava.

La propuesta artística prevista para el domingo buscará recuperar aquella interpretación que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Un dato destacado es que Juan Lacava, a sus 89 años, continúa al frente del Coro Estable Municipal, institución que también dirigía cuando se presentó por primera vez la composición.

Cinco bandas militares y numerosas instituciones

El desfile cívico-militar contará con la participación de cinco bandas de música, entre ellas la reconocida Fanfarria Alto Perú, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo, y la Banda Tambor de Tacuarí, del Regimiento de Patricios.

También desfilarán instituciones educativas, organizaciones culturales y deportivas, fuerzas de seguridad, formaciones militares y veteranos de la Guerra de Malvinas.

La actividad reunirá a representantes de distintos sectores de la comunidad en una ceremonia destinada a recordar la figura de Urquiza y destacar el patrimonio histórico de Concepción del Uruguay.

Una semana de actividades gratuitas

El homenaje se desarrollará en el marco de tres aniversarios históricos: los 225 años del nacimiento de Justo José de Urquiza, los 200 años de la declaración de Concepción del Uruguay como ciudad y los 175 años del Pronunciamiento de Urquiza.

La programación incluirá conciertos, recorridos guiados por el casco histórico, conferencias y presentaciones artísticas, con propuestas destinadas a vecinos y visitantes.

Todas las actividades serán gratuitas y tendrán como objetivo acercar al público a distintos acontecimientos que marcaron la historia entrerriana y nacional.