Lanzaron un recorrido virtual por el Palacio San José para que estudiantes conozcan su historia sin salir de la escuela

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno de Entre Ríos presentó en el Instituto San Joaquín de Paraná una experiencia de realidad virtual de 360 grados desarrollada junto a la UTN. Con 20 visores, los alumnos pueden recorrer el Palacio San José acompañados por Jujo, una representación virtual de Justo José de Urquiza.
El Gobierno de Entre Ríos presentó una experiencia de realidad virtual que permite recorrer el Palacio San José sin salir de la escuela. La iniciativa se lanzó oficialmente en el Instituto San Joaquín de Paraná, donde estudiantes y docentes utilizaron visores para conocer los distintos ambientes de la histórica residencia de Justo José de Urquiza.
El programa fue desarrollado por la Secretaría provincial de Modernización junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con la participación del Consejo General de Educación (CGE). La propuesta combina tecnología y contenidos históricos para acercar el patrimonio entrerriano a las aulas.
Durante la presentación, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, explicó a Elonce que el recorrido incluye la participación de Jujo, una representación virtual de Justo José de Urquiza, que acompaña a los estudiantes y les cuenta la historia de cada espacio.
Cómo es la experiencia virtual por el Palacio San José
“Armamos un mapa virtual del Palacio San José completo, donde los chicos pueden hacer una recorrida y encontrarse con Jujo, que es Justo José de Urquiza, invitándolos a conocer su casa y cada uno de los espacios”, explicó Gainza.
El funcionario detalló que los estudiantes pueden desplazarse virtualmente por el edificio, observar sus ambientes y acceder a información histórica mediante los visores.
“Es una tecnología muy novedosa porque te permite ir recorriéndolo, mover la cabeza y mirar cada una de las partes. Además, tiene todo el complemento histórico”, señaló.
La experiencia permite que cada alumno elija su recorrido y avance a su propio ritmo. También está pensada para quienes ya visitaron el Palacio San José y desean recordar sus instalaciones.
Un proyecto desarrollado con la UTN
Gainza explicó que la propuesta surgió de un trabajo conjunto entre UTN Paraná y el Gobierno provincial, mediante un relevamiento fotográfico de los distintos espacios del palacio.
“Hicimos un mapeo completo del palacio. Es un conjunto de muchas fotos que se sacan individualmente y después se componen en un sistema”, precisó.
El programa dispone de 20 visores de realidad virtual, que serán trasladados a las instituciones educativas para que los alumnos puedan participar de la actividad.
“Es una buena posibilidad de combinar el factor histórico, el aprendizaje y la experiencia con tecnología, que es muy llamativa para los chicos y es algo que se van a acordar”, destacó el secretario.
Las visitas a las escuelas serán todos los miércoles
El funcionario confirmó que el programa comenzará con visitas a establecimientos educativos de Paraná y posteriormente buscará extenderse a otras localidades de Entre Ríos. Las escuelas interesadas podrán solicitar la actividad a través del Consejo General de Educación o la Secretaría de Modernización.
Gainza señaló que el calendario de visitas ya está completo hasta diciembre, aunque la intención es ampliar el alcance del programa en futuras etapas. “Si la experiencia funciona, la idea es replicarla y poder llegar a más escala”, adelantó.
También remarcó que esta primera etapa permitirá recibir aportes de las instituciones para mejorar los contenidos y la experiencia.
El CGE destacó la importancia de combinar historia y tecnología
La vocal del Consejo General de Educación, Carla Duré, acompañó la presentación y valoró la posibilidad de incorporar herramientas innovadoras a la enseñanza.
“Siempre tratamos de que los contenidos que lleguen a las escuelas tengan un valor significativo”, expresó.
Duré destacó que el recorrido por el Palacio San José permite acercar a los estudiantes a la historia de Justo José de Urquiza y reforzar los contenidos trabajados en las aulas.
“Para nosotros es importante que esto tan novedoso después lo puedan complementar con el recorrido que hacen en el aula con los profesores”, sostuvo.
La funcionaria remarcó que la propuesta permite explorar distintas formas de aprender, sin reemplazar el trabajo pedagógico de los docentes.
La emoción de los alumnos y docentes del Instituto San Joaquín
La presentación se realizó en el Instituto San Joaquín de Paraná, con la participación de su rectora, Romina Torrilla, y su secretaria, Andrea Franco.
Desde la institución agradecieron la posibilidad de ser los primeros en participar del lanzamiento oficial del programa, después de las experiencias piloto.
“Para las escuelas secundarias es un gran desafío incorporar las nuevas tecnologías a los aprendizajes. Nuestros alumnos aprenden todo el tiempo a través de ellas”, señalaron.
Además, explicaron que la actividad adquiere especial importancia porque este año no pudieron realizar viajes educativos al interior de la provincia. “Que acerquen el Palacio San José, con toda su importancia histórica, a la escuela, para nosotros es sumamente importante”, expresaron.
Las autoridades también destacaron el entusiasmo de los estudiantes y docentes que participaron de la actividad. “Es un placer y un honor. Además, somos los primeros, así que estamos maravillados con esta experiencia innovadora”, manifestaron.
La propuesta continuará durante los próximos meses en otras escuelas de Paraná. El objetivo es que los alumnos puedan conocer el Palacio San José mediante una experiencia inmersiva y profundizar luego en el aula la historia de Justo José de Urquiza y su importancia para Entre Ríos.