Don Osvaldo llega a Paraná con "Zona Liberada": entradas, beneficios y detalles del recital

Don Osvaldo se presentará en Paraná el sábado 7 de noviembre, a las 21 horas, en el Club Echagüe, ubicado en 25 de Mayo 555. La banda encabezada por Patricio Santos Fontanet llegará a la capital entrerriana durante el tramo final de su gira 2026, con la presentación de "Zona Liberada", su más reciente producción audiovisual.

El anuncio suma una nueva fecha en Entre Ríos, donde el grupo también tiene previsto actuar el viernes 6 de noviembre en Concordia. De esta manera, los seguidores de la banda tendrán dos oportunidades consecutivas para disfrutar de sus canciones en la provincia.

El recital en Paraná contará con entradas disponibles a través de la plataforma Eden Entradas y en puntos de venta físicos. Además, se anunciaron beneficios para quienes adquieran sus tickets de manera anticipada, tanto mediante promociones bancarias como con la entrega de material exclusivo.

Entradas, puntos de venta y beneficios

Los tickets pueden comprarse por internet en edenentradas.ar o presencialmente en Terco Tour, ubicado en avenida Almafuerte 774, Paraná. También están disponibles en Tribus Club de Arte, en República de Siria 3572, Santa Fe.

La organización informó que las entradas podrán abonarse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe, una alternativa para quienes quieran financiar su compra.

Asimismo, los primeros 200 tickets adquiridos mediante el sistema online incluirán de regalo el DVD "Zona Liberada". Quienes accedan a este beneficio podrán retirar su ejemplar en el puesto de merchandising durante la jornada del recital.

El recorrido de Don Osvaldo durante 2026

La presentación en Paraná forma parte de una extensa gira nacional que llevó a Don Osvaldo por Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Luis, Córdoba, Salta, San Juan y Mendoza, entre otras ciudades.

Durante este año, la banda también realizó dos conciertos en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires. El recorrido acompaña la difusión de "Zona Liberada", DVD editado en 2025.

Don Osvaldo comenzó su trayectoria en septiembre de 2014, como continuidad del proyecto musical de Fontanet después de Callejeros y Casi Justicia Social. Desde entonces, publicó tres discos de estudio: "Casi Justicia Social" (2015), "Casi Justicia Social II" (2019) y "Flor de Ceibo" (2022).

Una nueva presentación en la capital entrerriana

La formación actual reúne a Fontanet en voz; Álvaro Puentes y Gastón Videla en guitarras; Christian Torrejón en bajo; Gabriel Geréz en teclados; Juan Falcone en percusión; Leopoldo Janin en saxo; y Luis Lamas en batería.

El concierto en Echagüe será una de las últimas presentaciones del grupo durante 2026 y marcará su regreso a Paraná con una propuesta centrada en su producción más reciente.