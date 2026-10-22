BTS se presentó por primera vez en Argentina y afirmaron: “Son el mejor público”

BTS se presentó por primera vez en Argentina este miércoles 21 de octubre y uno de los momentos destacados fue el mensaje en castellano de V a sus seguidores: “Fuera de joda, son el mejor público”. El recital se realizó en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, ante miles de fanáticos.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compartieron el escenario en el inicio de una serie de tres conciertos en el país. Las próximas presentaciones serán este viernes 23 y sábado 24 de octubre, también en el estadio platense.

El espectáculo comenzó a las 20 con “Hooligan” y continuó con canciones como “Aliens” y “Run BTS”. La puesta combinó coreografías, efectos visuales y un escenario central de 360 grados, rodeado por el público.

El mensaje de V a los seguidores argentinos

Kim Taehyung, conocido como V, apareció con una camiseta de la Selección Argentina y se dirigió en castellano a ARMY, el nombre con el que se identifica a los seguidores del grupo. “Bueno, primero, ¿por qué son tan apasionados?”, preguntó al escuchar la respuesta del estadio.

El cantante contó que había preparado distintas expresiones para agradecer el recibimiento. “Por agradecimiento preparé un montón de cosas, pero por más que falte, sépanlo, lo hago de corazón”, expresó durante su intervención.

Foto: HYBE/BIGHIT MUSIC.

Después explicó que le habían enseñado algunas frases desde su llegada al país y lanzó: “Fuera de joda, son el mejor público”. Sus palabras fueron recibidas con una ovación y se convirtieron en uno de los momentos más celebrados del debut de BTS.

Camisetas de la Selección y palabras en castellano

Los guiños al público argentino también aparecieron en la vestimenta. Además de la camiseta que usó V, otros integrantes incorporaron detalles celestes y blancos durante el espectáculo.

Jungkook también habló en castellano para saludar a los presentes. “Es nuestra primera vez en Buenos Aires, así que hagamos que esta noche sea especial”, dijo desde el escenario del estadio de La Plata.

"Fuera de joda, son el mejor público" Taehyung también se animó a hablar en español durante el show de BTS en Argentina. https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/NNJzqGcYH7 — Corta (@somoscorta) October 22, 2026

Los conciertos forman parte de la gira mundial “BTS World Tour ‘ARIRANG’”, que reúne nuevamente a los siete artistas después de sus proyectos individuales y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Dos conciertos más y una transmisión en cines

El paso de BTS por Argentina continuará este viernes 23 de octubre, con un segundo recital previsto para las 20. La tercera presentación será el sábado 24, en el mismo horario y escenario.

Las entradas para ambas fechas están agotadas. Los dos conciertos completarán la serie de actuaciones que el grupo programó en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

El espectáculo del sábado tendrá, además, una transmisión en vivo en salas de cine de distintos países, para que sus seguidores puedan acompañar el cierre de las presentaciones en Argentina.