Fiesta Nacional del Lago 2027: confirmaron los artistas que se presentarán en Federación

La ciudad de Federación confirmó la programación artística de la 43ª Fiesta Nacional del Lago, uno de los acontecimientos destacados del calendario turístico de verano en Entre Ríos. La celebración se desarrollará durante cuatro jornadas, del jueves 7 al domingo 10 de enero de 2027, con espectáculos musicales para distintos públicos.

El anuncio se produjo después de que este lunes se confirmara la actuación de Luciano Pereyra para el sábado 9 de enero. La grilla también incluirá propuestas de música tropical y chamamé, con artistas reconocidos a nivel nacional y regional.

La grilla de artistas de la Fiesta Nacional del Lago 2027

La apertura será el jueves 7 de enero, con las presentaciones de La Gauchita Cumbiera y Los Palmeras, que tendrán a su cargo el cierre de la primera noche. Según informaron desde la organización, esa jornada tendrá entrada libre y gratuita.

El viernes 8 subirán al escenario Los Majestuosos del Chamamé, mientras que el cantante uruguayo Lucas Sugo será el encargado de cerrar la segunda noche del festival.

El sábado 9 llegará uno de los espectáculos más esperados de la edición, con la presentación de Luciano Pereyra. El reconocido cantante argentino encabezará la tercera jornada de la celebración.

Cuatro días de música y actividades en Federación

La Fiesta Nacional del Lago se extenderá hasta el domingo 10 de enero, aunque por el momento no se difundieron los detalles de la programación artística correspondiente a la última jornada.

El evento forma parte de las principales propuestas de Federación durante la temporada estival y convoca a vecinos y turistas que eligen la ciudad para disfrutar de sus atractivos naturales, termales y recreativos.

Con la confirmación de los artistas, la organización avanzó en los preparativos de la 43ª edición. Los precios de las entradas, las modalidades de compra y los medios de pago todavía no fueron informados y se darán a conocer próximamente.