Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos a juveniles de Independiente

Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abusos sexuales a jugadores juveniles de Independiente, murió durante la noche del miércoles en su departamento del barrio porteño de Palermo. El ex relacionista público había recibido una pena de diez años de prisión y cumplía la condena bajo la modalidad domiciliaria, con autorización judicial para realizar salidas laborales.

La muerte se produjo siete meses después de que aceptara, en marzo de 2026, una condena por los siete hechos que se le imputaban. Cohen Arazi había sido una de las figuras centrales de la investigación que comenzó en 2018, cuando el club de Avellaneda denunció situaciones de explotación sexual que involucraban a futbolistas menores alojados en su pensión.

El ex representante del fallecido empresario Ricardo Fort también había trabajado como relacionista público en reconocidos locales nocturnos de Buenos Aires. Su vinculación con el caso generó una fuerte repercusión mediática debido a sus contactos con figuras del espectáculo.

La condena por los abusos en Independiente

La investigación judicial permitió acreditar que al menos 15 futbolistas menores de edad de Independiente fueron víctimas de explotación sexual, en hechos que involucraron entregas de dinero, prendas deportivas y teléfonos celulares.

La causa derivó en condenas contra seis personas por promoción de la prostitución agravada, debido a la vulnerabilidad de las víctimas y a que eran menores de 18 años.

Además de Cohen Arazi, fueron condenados el exárbitro Martín Bustos, los representantes Alberto Ponte y Alejandro Dal Cin, el organizador de torneos amateur Juan Manuel Díaz Vallone y Silvio Fleytas.

Bustos recibió una pena de 12 años de prisión tras un juicio oral, mientras que los restantes acusados aceptaron condenas de diez años mediante acuerdos de juicio abreviado con la fiscal Viviana Giorgi, posteriormente convalidados por el Tribunal Oral N.º 3.

Cumplía prisión domiciliaria y tenía salidas laborales

Cohen Arazi había accedido a la modalidad de prisión domiciliaria mientras se encontraba pendiente la confirmación de la sentencia por parte de la instancia superior.

Además, contaba con autorización para salir a trabajar y atender un maxikiosco, beneficio que también había sido concedido a otros condenados en el expediente.

Su fallecimiento ocurrió en el departamento de Palermo donde cumplía la pena. La información difundida no precisó las causas de su muerte.

El testimonio de uno de los juveniles de Independiente

La investigación iniciada en 2018 permitió reconstruir cómo los adolescentes eran contactados fuera del ámbito deportivo y posteriormente invitados a reuniones y salidas nocturnas. Los testimonios de los futbolistas resultaron fundamentales para acreditar los hechos denunciados.

Uno de los jóvenes relató ante la Justicia cómo comenzaron los encuentros con Cohen Arazi y describió las situaciones de abuso que atravesó.

“Leo nos quería conocer, ahí aceptamos. Un día que no teníamos plata para salir fuimos a la casa de Leo a comer. Hacíamos la previa ahí y después íbamos al boliche”, declaró una de las víctimas, según publicó Infobae.

El adolescente también explicó que, durante esas reuniones, el relacionista público los invitaba a ingresar individualmente a su habitación, donde se producían los encuentros.

“Él nos invitaba a ir a su pieza, primero nos daba vergüenza entrar. Tomamos un trago, entonados, tomamos coraje y entramos, separados. La situación me provocaba asco y nos pagaba mil, 1.500 pesos”, sostuvo el joven en su declaración.

Los investigadores determinaron que los menores recibían dinero, botines de primeras marcas y teléfonos celulares a cambio de los actos sexuales. La situación de vulnerabilidad de los adolescentes constituyó uno de los agravantes considerados por la Justicia.

Durante el proceso, Cohen Arazi había negado públicamente que las personas involucradas fueran menores de edad. Sin embargo, las pruebas reunidas por la fiscalía y las declaraciones de las víctimas permitieron acreditar los hechos que derivaron en su condena a diez años de prisión.

Este apartado puede ubicarse antes de “El acompañamiento a las víctimas”, para que la nota avance desde la investigación judicial hacia los testimonios y, finalmente, las consecuencias que atravesaron los jóvenes.

Qué dijo Cohen Arazi durante la investigación

Durante el proceso judicial, Leonardo Cohen Arazi realizó declaraciones públicas en las que negó que los jóvenes involucrados fueran menores de edad al momento de los encuentros. En una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana, intentó cuestionar las acusaciones en su contra.

“Se me imputan seis hechos con seis menores de edad y todos eran mayores de edad cuando yo tuve relaciones con ellos. Y no tuve relaciones; en sí tuve sexo oral y me cuidé siempre”, afirmó entonces.

El ex relacionista público también rechazó que los encuentros estuvieran relacionados con una situación de vulnerabilidad económica de los adolescentes.

“Ellos me buscaban a mí y la plata que me pedían era para ir a un boliche a sacar una mesa de seis lucas en un VIP. No era por vulnerabilidad económica”, sostuvo.

El acompañamiento a las víctimas

Uno de los responsables de impulsar la denuncia desde Independiente fue Fernando Langenauer, quien se desempeñaba como coordinador de la pensión del club y trabajó junto al psicólogo institucional Ariel Ruiz en la contención de los adolescentes.

Tiempo después, Langenauer creó la organización no gubernamental Validando, destinada a brindar acompañamiento psicológico, social y legal a víctimas de abuso.

Al presentar la iniciativa, había señalado que las condenas judiciales no eran suficientes para reparar las consecuencias sufridas por los jóvenes.

“No creo que estas penas sean una sanación para ninguno de los pibes. Por eso armé la ONG Validando como un espacio de acompañamiento para víctimas de abuso”, expresó entonces a Infobae.