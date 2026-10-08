Abuso sexual infantil: la asociación Así Basta brinda orientación y acompañamiento en Paraná

La asociación civil sin fines de lucro Así Basta Paraná trabaja en la prevención del abuso sexual infantil y adolescente, con acciones de concientización, capacitaciones y acompañamiento a personas que necesitan orientación. La organización también busca promover herramientas para detectar situaciones de violencia sexual y facilitar que las víctimas puedan hablar sobre lo sucedido.

La abogada Maira Sinner, integrante de la asociación, destacó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como instrumento de prevención y detección de posibles abusos. En una entrevista televisiva, explicó que la ley de ESI cumplió 20 años de su sanción en 2026 y remarcó el papel de las escuelas en la protección de niños y adolescentes.

“Para nosotros como asociación es sumamente importante porque es una herramienta a través de la cual los niños obtienen información respecto a su cuerpo, quiénes deben y quiénes no deben tocar su cuerpo y demás, y pueden expresar en el ámbito escolar si han sido víctimas de abuso sexual infantil”, señaló Sinner.

La abogada advirtió que, en algunos casos, las víctimas no encuentran contención en sus hogares porque los abusos ocurren dentro del ámbito intrafamiliar. Por ese motivo, consideró fundamental que la educación sexual continúe formando parte de la enseñanza escolar.

“Es muy importante que se siga dando en las escuelas porque es una herramienta no solo de información, sino de prevención para el abuso sexual infantil”, afirmó.

Por qué las víctimas pueden tardar en denunciar

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue el tiempo que puede transcurrir hasta que una víctima de abuso sexual se anima a denunciar. Sinner explicó que las consecuencias de estas situaciones pueden ser graves y que reconocer lo ocurrido, procesarlo y hablar de ello puede resultar difícil.

“El abuso deja secuelas muy graves. Es muy difícil a veces, cuando uno es menor o en general, darse cuenta de que uno fue víctima de un abuso sexual. Es difícil procesarlo, es difícil poder hablarlo, animarse a denunciar”, sostuvo.

La profesional señaló que estas dificultades fueron consideradas en las modificaciones legislativas relacionadas con los plazos de prescripción de los delitos sexuales. En ese sentido, explicó que la normativa tuvo cambios a lo largo de los años para contemplar el tiempo que necesitan las víctimas para poder denunciar.

Sinner también se refirió al proyecto conocido como Ley Segovia, que busca modificar el Código Penal para incorporar un supuesto de interrupción de la prescripción en determinados casos de delitos contra la integridad sexual de menores y trata de personas, cuando la persona imputada permanece prófuga.

“Sería muy importante el proyecto de Ley Segovia, es muy actual”, manifestó.

Según explicó, la iniciativa surgió a partir de un caso ocurrido en Bahía Blanca, en el que una niña de 11 años fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. El acusado fue imputado y permaneció prófugo durante años. La hermana de la víctima impulsó una campaña para lograr su captura, pero el delito ya había prescripto.

“Lo que sucede es que el delito está prescripto, por esto es que se plantea este proyecto de Ley Segovia para modificar el Código Penal e incorporar otro caso de interrupción de la prescripción en aquellos casos en los cuales se comete un delito contra la integridad sexual de un menor o trata de personas y la persona está imputada y está prófuga”, explicó.

Cómo trabaja Así Basta Paraná y dónde solicitar ayuda

La asociación desarrolla actividades de prevención y brinda orientación a personas que necesitan hablar sobre una situación de abuso o no cuentan con un espacio de contención. Entre sus tareas se encuentran la difusión de información, las capacitaciones y el acompañamiento a quienes se acercan a la organización.

“Nosotros lo que hacemos desde la asociación primero es brindar información, que es sumamente importante. También hacemos capacitaciones y acompañamiento para todas aquellas personas que se quieran acercar, que por ahí no tienen un lugar de contención donde puedan hablar o donde puedan solicitar orientación sobre lo que les sucede”, explicó Sinner..

La profesional indicó que la organización cuenta con integrantes de distintas áreas, entre ellas personas que estudian Psicología, profesionales de la psicopedagogía y especialistas en sexología. El trabajo interdisciplinario permite abordar las consultas desde diferentes perspectivas y ofrecer escucha y orientación.

“Es como interdisciplinario, psicopedagogos, hay unas sexólogas distintas y, bueno, desde cada uno, desde su lugar, aporta y escucha”, detalló.

Quienes necesiten comunicarse con la asociación pueden buscarla en las redes sociales como Así Basta Paraná. La organización realiza encuentros habitualmente los viernes a las 16.30 en una biblioteca popular y coordina las entrevistas a través de sus canales de contacto.

“En general nos pueden contactar por nuestras redes sociales y ahí nosotros coordinamos una entrevista”, indicó la abogada.

Dónde denunciar un abuso sexual infantil

Durante la entrevista, Sinner también explicó cuáles son algunas de las vías disponibles para denunciar situaciones de abuso sexual infantil. Mencionó la posibilidad de comunicarse con el 103, acercarse a organismos de Minoridad o concurrir a la Fiscalía.

La integrante de Así Basta remarcó la importancia de que las personas que atraviesan estas situaciones puedan encontrar orientación y acompañamiento para dar los primeros pasos.

La prevención del abuso sexual infantil y adolescente requiere información, espacios de escucha y herramientas para reconocer las situaciones de violencia. En ese contexto, la asociación busca contribuir a la concientización y acompañar a quienes necesitan ayuda, con el objetivo de que las víctimas puedan ser escuchadas y acceder a los canales institucionales correspondientes.