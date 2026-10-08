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La segunda Feria Provincial del Libro se realiza este fin de semana en Concordia

Durante las tres jornadas habrá stands de más de 100 editoriales, presentaciones de libros, talleres, lecturas abiertas, espectáculos y actividades especiales destinadas a las escuelas y a toda la comunidad.

8 de Octubre de 2026
Se realiza este fin de semana en Concordia.
Se realiza este fin de semana en Concordia. Foto: (GPER).

Durante las tres jornadas habrá stands de más de 100 editoriales, presentaciones de libros, talleres, lecturas abiertas, espectáculos y actividades especiales destinadas a las escuelas y a toda la comunidad.

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro se realizará este fin de semana en el Centro de Convenciones de Concordia, con una programación que reunirá a escritores, editoriales, artistas, docentes, estudiantes y lectores. La propuesta es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia y tendrá entrada libre y gratuita.

 

Bajo el eje temático Entre Ríos se conecta con su fuerza original, durante las tres jornadas habrá stands de más de 100 editoriales, presentaciones de libros, talleres, lecturas abiertas, espectáculos y actividades especiales destinadas a las escuelas y a toda la comunidad.

 

Entre los autores invitados se encuentran Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain. Kamiya se presentará el viernes 9 a las 20 junto a Clara Chauvin. El sábado 10, a las 12, Selva Almada participará del acto de apertura junto a Mara Rodríguez y, a las 21, presentará un espectáculo de literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori.

 

También el sábado 10, a las 20, Miguel Rep participará de una presentación junto a Horacio Osorio y Américo Schvarztman. El domingo 11, a las 20, será el turno de Juan Sasturain, quien compartirá la actividad con Oscar Londero.

 

La programación artística tendrá propuestas para cada jornada. El viernes 9, a las 21, se presentará ¡Afuera!, una obra de teatro con Gustavo Benderski, basada libremente en Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. El sábado 10, a las 21, Selva Almada y Rusi Millán Pastori presentarán El Enriedo, con lecturas de poetas del litoral y música en vivo. El domingo 11, a las 21, el cierre estará a cargo de F*esti Cuac!, con música en vivo de Maniquí, banda de rock y pop oriunda de Concordia.

 

Las actividades especiales comenzarán el viernes 9 a las 11 con Las Andanzas de la Payasa Mandarina, una propuesta de teatro para las infancias. A las 14.30 se presentará Una Valija en Canciones. Ese mismo día, a las 18, se realizará la presentación de los libros Patio Solariego y Rama de coplas, de Ana María Garasino y Poldy de Bird, respectivamente, con la moderación de Gustavo Martínez y Matías Armándola. A las 19 será el turno de Las torturas del convento, de Daniel Enz.

 

El sábado 10, a las 15, se presentará la Academia de Canto Vocal Clave. A las 17 se realizará la presentación de Mi parte de guerra, de Fernando Belottini, publicado por Editorial Caburé, con la moderación de Matías González. A las 18 se presentará San Carlos, un castillo de leyenda, de Roberto Romani, publicado por la Editorial de Entre Ríos, con la moderación de Matías Armándola. A las 19 se desarrollará 100 mentiras, relatos dibujados, con Max Aguirre y Luciano Sarasino.

El domingo 11, a las 11.30, se presentará el Ensamble La Chamarra, perteneciente al Programa de Orquestas Infanto Juveniles de Entre Ríos. A las 12.30 se realizará una suelta de libros y, a las 17, se presentará el Conjunto Musical Armonía Imperial. A las 18 tendrá lugar la presentación de Horizonte de Sucesos, de Mariana Bolzán, obra ganadora del Premio Fray Mocho de Novela y publicada por la Editorial de Entre Ríos. La jornada continuará a las 19 con un homenaje a Jorge Enrique Martí, a 100 años de su nacimiento, coordinado por Roberto Romani y Matías Armándola.

 

Durante las tres jornadas también se desarrollará Las lecturas de Oscar, una experiencia de escucha literaria inmersiva a cargo de Oscar Londero en el Bibliopatio. La propuesta podrá disfrutarse viernes, sábado y domingo de 10 a 12 y de 15 a 18.

La feria contará además con un Bus Literario, un Museo Interactivo y actividades junto a bibliotecas, con propuestas destinadas a distintos públicos y edades. La programación completa puede consultarse en el programa oficial de la feria.

 

La primera edición del evento convocó a más de 20 mil personas y esta segunda edición busca consolidar a Concordia como escenario de encuentro entre lectores, escritores, editoriales y propuestas culturales de toda la provincia.

Temas:

Libro Concordia Gobierno de Entre Ríos
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