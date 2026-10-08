Entre Ríos tendrá un nuevo radar meteorológico: cuándo comenzará a funcionar

El nuevo radar meteorológico en Entre Ríos reemplazará al equipo instalado en Paraná en 2008. Tendrá un alcance de vigilancia superior a los 400 kilómetros y permitirá mejorar el seguimiento de tormentas y precipitaciones. Estará operativo en diciembre.
El nuevo radar meteorológico en Entre Ríos comenzará a funcionar en diciembre próximo, a partir de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la provincia. El equipamiento será instalado en Paraná y reemplazará al dispositivo que opera desde 2008, cuya antigüedad y falta de repuestos dificultan su mantenimiento.
La incorporación permitirá mejorar la detección y el seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos, mediante tecnología de fabricación nacional. El proyecto contempla conservar la infraestructura física existente y actualizar los componentes tecnológicos para obtener información más precisa sobre tormentas y precipitaciones.
El nuevo Radar Meteorológico Argentino (RMA) será integrado al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame). Tendrá un radio operativo de 240 kilómetros y un alcance de vigilancia meteorológica superior a los 400 kilómetros, lo que permitirá cubrir importantes centros urbanos y áreas productivas de la región.
Mayor precisión para anticipar tormentas y lluvias
La renovación del equipamiento permitirá fortalecer las capacidades provinciales de monitoreo y prevención, especialmente ante episodios de lluvias intensas, tormentas y otros fenómenos que puedan generar situaciones de riesgo.
La tecnología facilitará el seguimiento de la evolución de los sistemas meteorológicos y proporcionará información para los organismos responsables de emitir alertas, coordinar operativos de emergencia y adoptar medidas preventivas.
Además, los datos obtenidos serán de utilidad para las actividades productivas y la población, al contribuir a una mejor planificación frente a condiciones meteorológicas desfavorables.
Una herramienta de prevención frente a El Niño
La incorporación del radar adquiere especial importancia ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño, que puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales en determinadas regiones del país.
En ese contexto, la Secretaría de Obras Públicas informó que se desarrollan tareas conjuntas con organismos especializados para mantener un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y fortalecer la preparación ante posibles eventos adversos.
La puesta en funcionamiento del nuevo radar en diciembre permitirá ampliar las herramientas de prevención y mejorar la información disponible para la toma de decisiones, especialmente frente a tormentas intensas y situaciones de riesgo hídrico en Entre Ríos y zonas cercanas.