Entre Ríos inicia dos pruebas piloto de telemedicina para atender urgencias a distancia

Entre Ríos puso en marcha dos pruebas piloto de telemedicina, Tele-ACV y Tele-Guardia, en hospitales y centros de salud de la provincia. La iniciativa, impulsada junto al Banco Mundial, busca facilitar el acceso a especialistas y mejorar la atención de urgencias.
Entre Ríos inició dos pruebas piloto de telemedicina para fortalecer la atención sanitaria a distancia en hospitales y centros de salud de distintos puntos de la provincia. La iniciativa fue presentada este jueves por el Ministerio de Salud, junto al Banco Mundial, durante una jornada desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El programa contempla la implementación de Tele-ACV y Tele-Guardia, dos herramientas destinadas a brindar asistencia especializada a los equipos médicos que atienden urgencias, especialmente en localidades alejadas de los principales centros hospitalarios.
La presentación, denominada “Inicio del piloto provincial: una salud más cerca de cada entrerriano”, estuvo encabezada por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. El proyecto contó con asistencia técnica del Banco Mundial, cofinanciada por el Fondo Español para América Latina y el Caribe (Sflac).
Cómo funcionará la telemedicina en Entre Ríos
La implementación se realizará mediante el Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader), plataforma oficial que permite gestionar historias clínicas electrónicas, recetas digitales y turnos médicos. Además, incorpora videoconferencias entre profesionales para realizar consultas y brindar apoyo especializado.
Blanzaco explicó que la iniciativa buscó dar respuesta a las dificultades generadas por la fragmentación del sistema sanitario y las distancias que deben recorrer numerosos pacientes para acceder a determinadas especialidades.
“Este lanzamiento es el resultado de seis meses de trabajo conjunto entre equipos técnicos, profesionales del territorio y el Banco Mundial, en los que recorrimos la provincia para identificar barreras de acceso y dificultades en la articulación entre los establecimientos”, precisó el funcionario.
Tele-ACV: los hospitales que participarán
Una de las primeras líneas de implementación será Tele-ACV, destinada a facilitar la evaluación especializada de pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular y acompañar las decisiones de los profesionales responsables de su atención.
La prueba piloto se desarrollará inicialmente en tres establecimientos: el Hospital Santa Rosa de Chajarí, el Hospital San Antonio de Gualeguay y el Hospital Santa Rosa de Villaguay.
Mediante consultas remotas, los equipos locales podrán recibir orientación especializada para evaluar cada situación y definir las intervenciones correspondientes. El objetivo será reducir las demoras en la atención de una emergencia en la que el tiempo resulta determinante.
Tele-Guardia: atención remota en cinco centros de salud
La segunda línea será Tele-Guardia, diseñada para ofrecer respaldo médico a los profesionales que atienden urgencias en establecimientos donde resulta más difícil acceder a especialistas.
Esta modalidad comenzará en cinco centros de salud: Diego Paroissien, de Ubajay, departamento Colón; Gregorio Pucheta y Carlos Loureiro, de Brazo Largo; Tomás de Rocamora, del departamento Uruguay; y Teniente Primero Ibáñez, de Villa Urquiza.
La consultora en Sistemas de Salud y Salud Digital, Jeanette Vega Morales, explicó que la propuesta también apuntó a mejorar la atención de accidentes cerebrovasculares e infartos en zonas rurales.
“La idea es que las personas puedan ser diagnosticadas y tratadas en su lugar, sin tener que viajar, y en menos horas, lo que esperamos reduzca significativamente las secuelas”, señaló.
El acompañamiento del Banco Mundial
La especialista senior en Salud del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Vanina Camporeale, indicó que el trabajo comenzó con la identificación de problemas relacionados con la atención y la continuidad de los cuidados.
“Hoy la provincia va a lanzar dos pilotos de telemedicina. Nosotros vamos a acompañar esta etapa de implementación y evaluación, con el objetivo de ajustar la experiencia y luego escalarla”, expresó.
Camporeale añadió que la sistematización de los resultados permitirá analizar la posibilidad de replicar la experiencia en otras provincias argentinas y países de la región.
Por su parte, María del Mar Serrano, agregada comercial de la Embajada de España en Argentina, valoró el trabajo realizado. “Es muy satisfactorio ver cómo el diagnóstico realizado a partir de esta asistencia técnica permite hoy sentar las bases de un sistema de salud en Entre Ríos más eficiente, más equitativo, más cercano y con una atención de mayor calidad”, manifestó.
Capacitación durante seis meses
Como parte de la implementación, el Ministerio de Salud dispuso una instancia de formación destinada a los profesionales que participarán de Tele-ACV y Tele-Guardia.
La capacitación tendrá una duración de seis meses y buscará fortalecer las capacidades de los equipos sanitarios para incorporar herramientas digitales, gestionar cambios organizacionales y evaluar los resultados obtenidos.
La formación fue declarada de Interés Ministerial mediante la Resolución Nº 5359/26. Su desarrollo acompañará las primeras experiencias de telemedicina y permitirá reunir información para determinar posibles ajustes y una futura ampliación de la red provincial.