Caso Maradona: pidieron 12 años para Luque, otras cinco penas y una absolución

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque por la muerte de Diego Maradona, durante los alegatos finales del juicio oral desarrollado en los Tribunales de San Isidro. Los fiscales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron distintas condenas para los profesionales que estuvieron a cargo de la atención médica del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

El pedido más elevado correspondió al neurocirujano y médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, para quien la acusación reclamó 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina. La Fiscalía sostuvo que el profesional incurrió en homicidio simple con dolo eventual, figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de cárcel.

“Se pide la pena de 12 años de prisión al imputado Leopoldo Luque, accesorias legales y costas del proceso más la inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina”, expresó Ferrari al comenzar su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Las penas solicitadas para los otros acusados

La Fiscalía también pidió 10 años de prisión para Nancy Edith Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, junto con una inhabilitación de igual duración para ejercer la medicina. Para la psiquiatra Agustina Cosachov, en tanto, solicitó ocho años de cárcel y 10 años de inhabilitación profesional.

En el caso del psicólogo Carlos Díaz, los fiscales reclamaron cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, además de una inhabilitación equivalente al doble del tiempo de la condena.

Por otra parte, solicitaron cuatro años de prisión para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón, junto con inhabilitaciones por el mismo período. En estos dos últimos casos, la acusación consideró que las conductas debían encuadrarse en el delito de homicidio culposo.

La Fiscalía pidió absolver a uno de los médicos

Uno de los puntos destacados de los alegatos fue la decisión del Ministerio Público de solicitar la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien también había llegado al juicio como imputado.

Ferrari explicó que el profesional había atendido a Maradona una sola vez, el 12 de noviembre de 2020, en la vivienda del country San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre. Posteriormente, el 18 de noviembre, había intentado realizar otra visita, pero el paciente no quiso recibirlo.

“Es el único que hizo lo que había que hacer. Pedimos la absolución de Di Spagna”, manifestó el fiscal durante su exposición. De esta manera, la acusación desistió de solicitar una condena contra el médico.

Las acusaciones contra Luque, Cosachov y Forlini

Durante los alegatos, Ferrari sostuvo que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini “cometieron un homicidio simple con dolo eventual” en perjuicio de Diego Armando Maradona.

Respecto de Cosachov, el representante del Ministerio Público afirmó que la psiquiatra “ignoró los signos de insuficiencia cardíaca” que presentaba el exfutbolista y “no verificó la viabilidad de la internación domiciliaria” que se había dispuesto después de su última intervención quirúrgica.

También señaló que la profesional había cancelado una visita del médico clínico Pedro Di Spagna prevista para el 19 de noviembre de 2020. Para la Fiscalía, estas circunstancias formaron parte de las deficiencias en la atención sanitaria que recibió Maradona durante sus últimos días.

Los cuestionamientos al personal de enfermería

El fiscal también detalló las presuntas irregularidades atribuidas a Mariano Perroni, quien tenía a su cargo la coordinación del personal de enfermería durante la internación domiciliaria.

“El coordinador Mariano Perroni no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros a su cargo”, sostuvo Ferrari.

Además, afirmó que “tampoco adoptó temperamento frente a las comunicaciones de riesgo, y participó en la falsificación de las planillas de atención para simular controles inexistentes”.

En relación con Ricardo Almirón, el fiscal indicó que el enfermero “no advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca” y que había consignado controles médicos que, según la acusación, no se habían realizado.

También sostuvo que el 25 de noviembre de 2020 no se efectuaron los controles de signos vitales que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podrían haber permitido advertir el deterioro de la salud del paciente.

La respuesta de los abogados defensores

Después de un cuarto intermedio, los abogados de algunos de los imputados hablaron con la prensa sobre los pedidos de condena.

Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, protagonizó un breve intercambio con los periodistas y decidió retirarse sin profundizar sobre los planteos realizados por la Fiscalía.

Por su parte, Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, manifestó su desacuerdo con la acusación por homicidio con dolo eventual y aseguró que confiaba en una resolución favorable para su defendida.

“Nosotros tenemos mucha confianza en que la sentencia no será en ese sentido, porque las pruebas acreditaron que la conducta de Cosachov fue la correcta”, sostuvo.

El letrado también señaló: “Disentimos en cuanto a la calificación legal, pero estamos muy confiados”. Asimismo, destacó que la Fiscalía había reconocido el rol específico de su defendida como psiquiatra del exfutbolista.

El momento en que exhibieron una imagen del cuerpo de Maradona

Durante su exposición, Ferrari volvió a mostrar una fotografía del cuerpo sin vida de Diego Maradona, una imagen que generó una reacción entre los familiares presentes en la audiencia.

“Así murió Maradona”, expresó el fiscal antes de exhibir la fotografía ante el tribunal.

En ese momento, Verónica Ojeda, Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna y Jana Maradona se cubrieron el rostro para evitar observar la imagen.

Finalmente, Ferrari aclaró que el Ministerio Público no solicitaría la detención inmediata de los imputados, aunque reclamó que continuara vigente la prohibición de salir del país.

“No vamos a pedir la detención de los imputados”, manifestó el representante fiscal. El proceso quedó a la espera de las siguientes instancias judiciales, en las que deberán evaluarse los planteos de las partes antes de una resolución definitiva.