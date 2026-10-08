Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales y los fiscales definirán qué penas pedirán

El juicio por la muerte de Maradona ingresa en una etapa decisiva. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expondrán este jueves ante el tribunal de San Isidro. Los siete acusados enfrentan una imputación que contempla penas de 8 a 25 años de prisión.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresará este jueves 8 de octubre en una de sus instancias decisivas, con el inicio de los alegatos finales de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Los representantes del Ministerio Público Fiscal expondrán ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, donde deberán presentar sus conclusiones sobre las responsabilidades de los siete profesionales de la salud acusados.
La Fiscalía sostiene que el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, fue consecuencia de una presunta desatención médica durante sus últimos días de vida. En esta etapa deberá definir si mantiene la acusación por homicidio simple con dolo eventual y qué penas solicitará para cada imputado, publicó Infobae.
La audiencia será transmitida a través del canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo que permitirá seguir públicamente la exposición de los fiscales.
Los fiscales tendrán cuatro horas para presentar sus alegatos
De acuerdo con el cronograma establecido por el tribunal, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren serán los primeros en exponer durante las jornadas destinadas a los alegatos finales.
Ambos representantes del Ministerio Público Fiscal dispondrán de un máximo de cuatro horas para desarrollar sus conclusiones, aunque podrían utilizar menos tiempo.
La presentación se realizará ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes deberán evaluar las pruebas incorporadas durante el debate oral.
Uno de los principales interrogantes es si los fiscales mantendrán la misma imputación para los siete acusados o establecerán diferencias según la intervención de cada profesional en la atención de Maradona.
Aunque todos llegaron al juicio acusados de homicidio simple con dolo eventual, durante el proceso se analizaron las distintas responsabilidades y funciones que desempeñaron en el tratamiento médico del exfutbolista.
Qué penas podrían enfrentar los siete acusados
La acusación inicial contempla el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya escala penal establece penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La Fiscalía deberá determinar si sostiene esa calificación legal para todos los imputados y cuáles serán los pedidos de condena que formulará ante el tribunal.
No se descarta que los representantes del Ministerio Público Fiscal establezcan diferencias entre los acusados y soliciten penas distintas de acuerdo con las responsabilidades que consideren acreditadas.
Sin embargo, la postura sostenida por la acusación durante el proceso es que la muerte de Maradona podría haberse evitado mediante una atención médica adecuada.
La exposición de este jueves permitirá conocer formalmente qué conclusiones extraen los fiscales de las pruebas y testimonios incorporados durante el juicio.
Quiénes son los siete profesionales de la salud acusados
El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales de los integrantes del equipo médico y de cuidados que atendió a Diego Maradona durante sus últimos 15 días de vida.
Los siete acusados son:
-Leopoldo Luque: neurocirujano.
-Agustina Cosachov: psiquiatra.
-Carlos Díaz: psicólogo.
-Ricardo Almirón: enfermero.
-Mariano Perroni: superior de Almirón.
-Nancy Forlini: coordinadora de la empresa de medicina prepaga.
-Pedro Di Spagna: médico clínico interconsultor.
Todos enfrentan la acusación por el mismo delito, aunque durante las audiencias se analizaron las diferencias entre sus respectivas intervenciones en el tratamiento del exfutbolista.
La decisión sobre sus responsabilidades corresponderá al tribunal una vez finalizados los alegatos y la deliberación.
El turno de las querellas y los abogados de la familia Maradona
Una vez concluida la exposición de los fiscales, comenzarán los alegatos de los representantes legales de los familiares de Maradona.
El primero será Eduardo Ramírez, abogado que representó a Diego Maradona Junior durante el proceso oral.
Al igual que el resto de las querellas, dispondrá de un máximo de dos horas para presentar sus conclusiones ante los jueces.
El cronograma continuará el martes 13 de octubre, cuando expondrán Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, abogado de Jana Maradona.
El miércoles 14 de octubre será el turno de Fernando Burlando, quien representa a Gianinna y Dalma Maradona, y de Pablo Jurado, abogado de las hermanas del Diez.
Las distintas querellas deberán presentar sus valoraciones sobre las pruebas y formular los pedidos que consideren correspondientes.
Cuándo alegarán las defensas de los acusados
Las exposiciones de los abogados defensores están previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre, de acuerdo con el cronograma establecido para la etapa final del juicio.
Por el neurocirujano Leopoldo Luque alegarán Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín.
En representación de la psiquiatra Agustina Cosachov intervendrán Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz estará a cargo de Diego Olmedo, mientras que Franco Chiarelli expondrá por el enfermero Ricardo Almirón.
Por Nancy Forlini alegarán Nicolás D’Albora y Agustín Varela, mientras que Martín Montalto representará a Mariano Perroni.
Finalmente, la defensora oficial María Julia Marcelli presentará los argumentos correspondientes a Pedro Di Spagna.
El 22 de octubre está prevista la última jornada
Según el cronograma informado, el jueves 22 de octubre será la última jornada prevista para el debate oral, con la finalización de los alegatos de las defensas.
En esa instancia, los acusados también tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante los integrantes del tribunal.
Una vez cumplidas esas etapas, los jueces deberán retirarse a deliberar para resolver las responsabilidades penales de cada imputado.
El proceso se desarrolla luego de que el juicio anterior, realizado en 2025, fuera declarado nulo. Durante aquel debate, el fiscal Ferrari había expuesto públicamente una fotografía del cuerpo de Maradona tomada el día de su fallecimiento.
Con el inicio de los alegatos finales, la causa por la muerte de Diego Maradona se acerca a una definición judicial, casi seis años después del fallecimiento del exfutbolista.