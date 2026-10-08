Red por la Infancia ofrece una herramienta gratuita para eliminar imágenes íntimas creadas con IA

BajaloYa! es una herramienta gratuita y anónima que permite solicitar la eliminación de imágenes íntimas de menores de edad difundidas en internet, incluso cuando fueron creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. La iniciativa, impulsada en Argentina por Red por la Infancia, cobró relevancia después de que se conociera una denuncia contra estudiantes de un colegio de Lomas de Zamora por la presunta creación y comercialización de imágenes sexuales falsas de sus compañeras.

El caso ocurrió en el Colegio Modelo Lomas, donde alumnos de tercer año habrían utilizado fotografías reales de aproximadamente 40 adolescentes para generar imágenes pornográficas mediante una herramienta de inteligencia artificial paga. Según denunciaron las familias, el material habría sido distribuido entre estudiantes de otros establecimientos y publicado en sitios de contenido para adultos.

“Lo vendían, lo compartían con otros colegios de la zona, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”, relató Micaela, madre de una de las alumnas afectadas. Las familias realizaron una protesta frente al establecimiento educativo y cuestionaron que las autoridades escolares presuntamente conocían la situación desde hacía semanas sin haberlas informado.

Qué es BajaloYa! y cómo funciona

Frente a situaciones de violencia sexual digital, Red por la Infancia puso a disposición de niños, niñas y adolescentes la herramienta BajaloYa!, una adaptación argentina de Take It Down, desarrollada por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.

El servicio permite iniciar un procedimiento para detectar y solicitar la eliminación de imágenes o videos de desnudos parciales, totales o contenido sexualmente explícito que involucren a personas menores de 18 años.

Su principal característica es que no requiere enviar las imágenes ni compartirlas con otras personas. El sistema genera una huella digital única, denominada hash, que permite identificar el contenido sin que el archivo original abandone el dispositivo.

Las plataformas digitales participantes pueden utilizar esa huella para localizar coincidencias dentro de sus servicios y bloquear o eliminar el material. Sin embargo, el procedimiento no garantiza su eliminación de todas las páginas de internet, ya que depende de la participación de cada plataforma y de sus mecanismos de detección.

Cómo solicitar la eliminación de imágenes íntimas

Para utilizar BajaloYa!, la persona afectada debe acceder al servicio desde el dispositivo donde se encuentra guardada la imagen o el video que desea retirar de circulación.

El sistema permite seleccionar el contenido y generar su correspondiente huella digital. Durante este procedimiento, el archivo permanece almacenado en el dispositivo y no es enviado a los servidores de la organización.

Una vez generado el código, las plataformas participantes pueden compararlo con los contenidos que circulan en sus servicios para identificar posibles coincidencias.

La herramienta puede ser utilizada de manera gratuita y anónima, sin necesidad de que el adolescente comparta el material con familiares, docentes u otras personas para iniciar el procedimiento.

Es importante conservar los archivos originales como posible prueba y evitar descargar, reenviar o compartir material íntimo de menores de edad para intentar utilizar el servicio.

Cómo denunciar la difusión de imágenes sexuales falsas

Además de solicitar la eliminación del contenido, las víctimas y sus familias pueden presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal correspondiente a su jurisdicción.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), que interviene en investigaciones vinculadas con delitos cometidos mediante herramientas digitales.

Los canales informados para realizar consultas o denuncias son:

Teléfono: 0800-333-47225.

Correo electrónico: denuncias@fiscalias.gob.ar.

Vía digital: a través del sitio web del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

En Entre Ríos, las personas afectadas también pueden recurrir al Ministerio Público Fiscal provincial para denunciar situaciones de violencia digital.

La presentación debe incluir una descripción detallada de lo sucedido, los perfiles involucrados, las fechas y cualquier información que permita identificar a quienes crearon o distribuyeron el contenido.

Qué pruebas deben conservarse antes de denunciar

Red por la Infancia advirtió sobre la importancia de preservar la evidencia digital, ya que las publicaciones, conversaciones y cuentas involucradas pueden desaparecer rápidamente.

Por ese motivo, recomendó no borrar mensajes, audios, correos electrónicos, conversaciones ni registros de llamadas que puedan resultar relevantes para la investigación.

También aconsejó evitar la reinstalación de aplicaciones, el cambio de dispositivos o la modificación de archivos originales antes de que las autoridades puedan analizar las pruebas.

Cuando no sea posible presentar una denuncia inmediatamente, se pueden conservar capturas de pantalla completas de las conversaciones o publicaciones relacionadas con el hecho, sin reproducir ni redistribuir las imágenes sexuales de menores.

Las capturas deben permitir identificar los nombres de usuario, fechas, horarios, plataformas y otros datos relevantes. Si se trata de conversaciones extensas, se recomienda registrar la secuencia completa de mensajes.

La importancia de guardar enlaces y datos de los perfiles

Otra de las recomendaciones consiste en conservar las direcciones web de las publicaciones y los perfiles desde los cuales se difundió el material.

También resulta útil registrar los nombres de usuario, identificadores de cuentas y datos de contacto visibles, ya que las personas involucradas pueden modificar sus perfiles o eliminarlos.

En el caso de las imágenes íntimas, la organización remarcó que no deben adjuntarse a formularios generales de denuncia. En su lugar, se deben aportar los elementos que permitan identificar a los responsables y consultar a las autoridades sobre la entrega segura de cualquier archivo sensible.

Estas medidas buscan evitar la pérdida de información que podría resultar necesaria para establecer responsabilidades y avanzar con una investigación judicial.

ReConectate, otra herramienta de acompañamiento

Además de BajaloYa!, Red por la Infancia dispone de ReConectate, una plataforma que ofrece orientación sobre situaciones de violencia digital que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El servicio reúne guías para reconocer distintas modalidades de agresión en internet y brinda información sobre los pasos que pueden seguir las víctimas para solicitar ayuda o presentar denuncias.

La iniciativa también contempla canales de acompañamiento para quienes tengan dudas sobre cómo actuar ante la circulación de imágenes íntimas, amenazas o situaciones de exposición digital.