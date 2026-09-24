Condenaron a 20 años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por abusos sexuales a menores hipoacúsicos: aún no irá presa

Los abusos en el Instituto Próvolo salieron a la luz en noviembre de 2016.

El Tribunal Penal Colegiado N°2 condenó este jueves a 20 años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por cinco hechos de abuso sexual cometidos contra alumnos hipoacúsicos del Instituto Próvolo, en Mendoza. La pena fue establecida durante el juicio de cesura desarrollado en el Polo Judicial Penal, luego de que la Suprema Corte de Justicia provincial revirtiera su absolución y determinara su responsabilidad penal.

Pese a la condena, la religiosa japonesa continuará en libertad hasta que el fallo quede firme. Los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González tuvieron en consideración que Kosaka permaneció cinco años y dos meses bajo prisión preventiva durante la investigación del denominado caso Próvolo II, publicó MDZ.

Mientras permanezca en libertad, deberá fijar domicilio en Mendoza, entregar su pasaporte y tendrá prohibido salir del país. Además, deberá presentar una fianza de 15 millones de pesos. El tribunal también estableció una inhabilitación de 10 años para desarrollar actividades con menores de edad.

Fiscalía y querella habían pedido 22 años

El juicio de cesura había comenzado el miércoles y tenía como finalidad establecer la pena después de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza modificara la absolución dictada en 2023.

Durante la primera jornada, la Fiscalía y la querella solicitaron 22 años de prisión y una inhabilitación de 10 años. La defensa volvió a sostener la inocencia de Kosaka y no solicitó una pena determinada, ya que mantuvo su posición de que la religiosa no había tenido responsabilidad en los hechos.

La escala penal correspondiente a los delitos por los que fue declarada culpable contemplaba penas de entre siete y 50 años de prisión. Tras escuchar a las partes, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio y la audiencia se reanudó este jueves a las 16.30, cuando finalmente establecieron la condena en 20 años.

De la absolución a una condena por cinco abusos

La situación judicial de Kosaka había cambiado semanas antes, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó la absolución que había recibido durante el juicio realizado casi tres años atrás.

La decisión contó con el voto de la jueza María Teresa Day, al que adhirió la conjueza Silvina Miquel. Al revisar el expediente, cuestionaron la forma en la que se había valorado la prueba durante el debate anterior y consideraron que los elementos habían sido analizados de manera fragmentada, sin una evaluación conjunta.

A partir de esa revisión, la Corte estableció la responsabilidad penal de Kosaka en cinco hechos de abuso sexual sufridos por alumnos del Instituto Próvolo.

En dos casos fue considerada partícipe necesaria de abuso sexual con acceso carnal, mientras que en otros tres fue encontrada culpable como autora de abuso sexual simple, todos en concurso real.

El juez Julio Gómez votó en disidencia y consideró que correspondía mantener la absolución original, al entender como razonable la valoración de la prueba realizada durante el juicio.

La Corte también confirmó la absolución de Kosaka respecto de un hecho por corrupción de menores y mantuvo las absoluciones de otras cuatro mujeres que habían sido investigadas como presuntas encubridoras.

El caso Próvolo y sus antecedentes

El denominado Próvolo II investigó el rol de diferentes mujeres que trabajaban en el instituto religioso de Luján de Cuyo frente a los abusos sexuales cometidos contra estudiantes hipoacúsicos.

Kosaka había atravesado una parte considerable del proceso bajo prisión domiciliaria. En junio de 2022 recuperó la libertad después de alcanzar el plazo máximo de detención sin condena y, al año siguiente, el Tribunal Penal Colegiado N°1 la absolvió.

Los abusos en el Instituto Próvolo salieron a la luz en noviembre de 2016, cuando la Justicia realizó allanamientos en la institución religiosa de Luján de Cuyo y detuvo a sacerdotes y empleados. La investigación reconstruyó agresiones sexuales sufridas durante años por alumnos hipoacúsicos.

Las condenas anteriores

La primera condena de la causa se produjo en septiembre de 2018. El monaguillo y exempleado administrativo Jorge Bordón reconoció los hechos mediante un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.

Posteriormente se realizó el primer juicio oral, que terminó con condenas contra los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, quienes recibieron penas de 45 y 42 años de prisión, respectivamente. El exjardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años.