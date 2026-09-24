Ordenaron una pericia psiquiátrica al cura César Schmidt para determinar si es imputable

La pericia psiquiátrica al cura César Schmidt fue autorizada este jueves por la Justicia de Paraná para determinar si presenta alguna condición de salud mental que pueda incidir en su imputabilidad. El sacerdote está acusado de tentativa de homicidio por la descarga eléctrica de 220 voltios que sufrió un niño de 12 años al tocar una malla electrificada en una vivienda de calle Lamadrid.

Según lo publicado por UNO Entre Ríos, la decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata a partir de un planteo formulado por los abogados defensores Mario Martínez y Alejandra Pérez. La medida buscará establecer si Schmidt podía comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos al momento del hecho y si tenía capacidad de autodeterminación.

La defensa sostuvo que la evaluación resulta necesaria antes de avanzar en el proceso y reveló que el sacerdote registra antecedentes de internaciones vinculadas con afecciones psicológicas y psiquiátricas desde 2009. Entre las instituciones mencionadas se encuentran el Sanatorio Adventista del Plata, el Sanatorio Evangélico de Ramírez y la Escuela de Salud Mental.

Qué podría determinar la pericia

Uno de los puntos discutidos fue una evaluación psicológica incorporada al expediente que indicaba que Schmidt se encontraba orientado en tiempo y espacio. La defensa argumentó que esa condición, por sí sola, no resulta suficiente para determinar su imputabilidad ni permite establecer si comprendía plenamente las consecuencias de sus acciones.

El planteo adquiere relevancia porque la fiscal Patricia Yedro acusa al sacerdote de tentativa de homicidio. La defensa considera que, si el estudio determinara que su capacidad de comprensión estaba afectada, ese resultado podría tener incidencia sobre la imputabilidad y la discusión de la calificación jurídica.

La realización de la pericia contó con la conformidad de la fiscal Yedro, del querellante Leopoldo Cappa y de Susana Carnero, en representación del Ministerio Pupilar. Barbagelata dispuso la designación de un psiquiatra oficial y habilitó a las partes a presentar peritos propios y proponer puntos de evaluación.

La causa continuará su trámite

La magistrada, sin embargo, no suspendió el trámite de elevación a juicio. La evaluación deberá incorporarse al expediente y, una vez conocido el informe, las partes podrán solicitar una nueva audiencia para analizar sus conclusiones y definir los pasos procesales posteriores.

El episodio investigado ocurrió el 7 de marzo, cerca de las 13 horas, en una vivienda de calle Lamadrid 2145. El niño sufrió graves lesiones al entrar en contacto con una malla conectada a una instalación eléctrica de la propiedad y debió permanecer internado en el Hospital Materno Infantil San Roque.

La Fiscalía concluyó la Investigación Penal Preparatoria y pretende que Schmidt enfrente un juicio oral. Según había informado Elonce, la acusación anticipó que, de concretarse el debate y mantenerse la imputación, solicitará seis años y seis meses de prisión efectiva. La nueva pericia será ahora una de las pruebas que deberán incorporarse antes de que continúe la definición judicial del caso.