Lluvias y tormentas afectarán a varias provincias hasta el domingo: qué pasará en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Las lluvias y tormentas continuarán en distintas regiones del país, con riesgo de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas. En Entre Ríos, el SMN anticipó precipitaciones para el viernes y una mejora gradual durante el fin de semana. Cómo estarán las temperaturas.
Cómo seguirá el tiempo. Las lluvias y tormentas en Entre Ríos y otras provincias, continuarán durante los próximos días debido al avance de una masa de aire frío desde el sur del país, que favorecerá condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio nacional.
El fenómeno, que ya provocó precipitaciones intensas, caída de granizo y fuertes ráfagas en distintas regiones, se desplazó hacia el nordeste argentino, donde se esperan los mayores acumulados de agua hasta el domingo 11 de octubre.
De acuerdo con un informe elaborado por el meteorólogo Mauricio Saldívar para Meteored, el sistema meteorológico dejó importantes registros de precipitaciones durante las últimas jornadas.
Entre los fenómenos más destacados se encontraron la caída de granizo en Rosario, lluvias de hasta 80 milímetros en pocas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y nevadas superiores a los 70 centímetros en sectores cordilleranos.
El especialista explicó que el contraste térmico también fue significativo. Mientras algunas localidades del norte argentino registraron temperaturas cercanas a los 40 grados, en el norte patagónico los valores descendieron hasta aproximadamente un grado. Esta situación estuvo acompañada por el desplazamiento de sistemas de precipitaciones hacia diferentes regiones del país.
Tormentas fuertes y abundantes precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía para este jueves una alerta naranja por tormentas fuertes a severas en sectores de Corrientes y Misiones, donde los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 40 y 110 milímetros. Los fenómenos también podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.
En tanto, las tormentas permanecían activas en Corrientes, Misiones y el este de Formosa. La alerta amarilla también alcanzaba a sectores de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y el nordeste de Entre Ríos, con precipitaciones estimadas entre 30 y 50 milímetros.
Según las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF, Misiones, el este de Formosa y el norte de Corrientes podrían acumular entre 80 y 130 milímetros adicionales hasta el domingo. Estos registros podrían generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y complicaciones en caminos rurales.
Qué se espera en Entre Ríos
En Entre Ríos, el pronóstico del SMN anticipó que el viernes 9 de octubre será la jornada con mayor inestabilidad del fin de semana, aunque las condiciones variarán según la localidad. Se esperan cielos mayormente nublados, precipitaciones y posibles tormentas, con temperaturas máximas que no superarían los 18 grados en las ciudades consideradas.
En Paraná, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 40%, mientras que el cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del día.
Para Concordia, el panorama será más inestable, especialmente durante la tarde, cuando podrían desarrollarse tormentas. La probabilidad de precipitaciones llegará al 70%, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 18 grados.
En Gualeguaychú, en tanto, se esperan lluvias durante buena parte de la jornada, una mínima de 12 grados y una máxima de 17, además de posibles ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Sábado con una mejora gradual de las condiciones
El sábado 10 de octubre comenzará a observarse una mejora progresiva en distintos sectores de Entre Ríos, aunque todavía persistirán condiciones de inestabilidad, principalmente durante las primeras horas del día y en localidades del este provincial.
En Paraná se anticipa cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas, con temperaturas de entre 13 y 19 grados. La disminución de la nubosidad permitiría algunos períodos de sol, aunque el ambiente continuará relativamente fresco.
En Concordia podrían registrarse lluvias durante la mañana, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche se espera una mejora.
Por su parte, Gualeguaychú mantendrá la posibilidad de precipitaciones durante el sábado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18.
Domingo con períodos de sol y temperaturas
Para el domingo 11 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones más estables en gran parte de Entre Ríos, con cielo parcialmente nublado, períodos de sol y una disminución considerable de las probabilidades de lluvia.
En Paraná y Concordia no se esperan precipitaciones, mientras que las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados y las máximas alcanzarán los 20. Estas condiciones favorecerían las actividades al aire libre durante el cierre del fin de semana.
En Gualeguaychú se anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 19, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%. Además, los vientos serán leves en las tres ciudades, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Fuertes vientos, nevadas y posible sudestada
Mientras tanto, otras regiones del país continuarán bajo la influencia de distintos fenómenos meteorológicos. En Mendoza y San Juan podrían registrarse acumulados localizados superiores a los 50 milímetros, mientras que en sectores cordilleranos se esperan nevadas de entre 20 y 40 centímetros.
El informe de Meteored también advirtió sobre ráfagas del oeste superiores a los 100 kilómetros por hora en zonas de montaña, una situación que podría afectar las actividades productivas, especialmente los cultivos frutales y viñedos que atraviesan etapas de brotación.
Por otra parte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa un fin de semana mayormente nublado, con lloviznas y temperaturas entre 12 y 18 grados. El viento del sudeste podría alcanzar los 50 kilómetros por hora sobre el Río de la Plata durante el sábado, favoreciendo una posible sudestada y el aumento del nivel del agua en sectores costeros bajos.
Cuándo terminarán las lluvias y qué recomiendan
La costa atlántica bonaerense también podría registrar precipitaciones persistentes hasta el domingo, acompañadas por ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. En el noroeste argentino, el centro del país y el norte patagónico se estiman acumulados de entre 5 y 30 milímetros.
Desde el punto de vista productivo, Saldívar señaló que las lluvias podrían reducir las oportunidades de realizar tareas de siembra en el nordeste argentino y el Litoral. Las proyecciones mensuales del ECMWF, además, indican una tendencia a precipitaciones superiores a las habituales durante octubre en algunas regiones del norte y oeste del país.
Ante este escenario, se recomendó consultar las actualizaciones del mapa de alertas del SMN antes de viajar, evitar atravesar calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Para Entre Ríos, el panorama indica que la mayor inestabilidad se concentrará el viernes, mientras que el sábado comenzará una mejora que se consolidaría durante el domingo.