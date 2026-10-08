REDACCIÓN ELONCE
Una réplica del Monumento al Cóndor de Paraná fue entregada al Museo de San Martín en Francia, donde el Libertador pasó sus últimos años. Alejandro Luna, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de Tacuarí, brindó a Elonce detalles del homenaje.
Una réplica del Monumento al Cóndor de Paraná fue entregada al Museo Casa de San Martín, ubicado en Boulogne-sur-Mer, Francia, como parte de un homenaje al general José de San Martín. La iniciativa fue impulsada por integrantes de una asociación sanmartiniana de la capital entrerriana y permitió establecer un nuevo vínculo cultural entre ambas ciudades a través de una pieza que permanecerá exhibida en el histórico inmueble donde el Libertador vivió sus últimos años.
Alejandro Luna, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Paraná, brindó detalles de la iniciativa durante una entrevista con Elonce desde Francia. Explicó que la entrega se concretó el miércoles 7 de octubre y contó con la participación del suboficial Torres, granadero encargado de la custodia de la Casa Museo de San Martín, quien recibió a la delegación junto a su esposa.
“Estamos muy contentos y emocionados de haber podido llevar adelante este pequeño y humilde homenaje, pero de mucho sentimiento y gratitud”, expresó Luna. Además, destacó que la visita permitió conocer aspectos de los últimos años de vida del prócer argentino y compartir experiencias sobre las actividades que desarrolla la asociación.
Cómo surgió la iniciativa de llevar el monumento a Francia
La propuesta nació dentro de la asociación sanmartiniana, presidida por Gabriel Garay, y comenzó a tomar forma durante las actividades conmemorativas del 17 de agosto, aniversario del fallecimiento del Libertador.
“Vimos la posibilidad y charlamos de que sería bueno extender este homenaje y cruzar el océano, como tantas veces lo hizo nuestro Libertador”, recordó Luna al explicar cómo surgió el proyecto.
Para concretar la entrega, los integrantes de la institución realizaron gestiones ante la Embajada Argentina en Francia y establecieron contacto con el suboficial Torres, responsable de la custodia del museo.
La pieza entregada reproduce la Columna del Libertador, conocida popularmente como Monumento al Cóndor, ubicada en el Rosedal de Paraná. Se trata de una representación de uno de los homenajes públicos dedicados a San Martín en la capital entrerriana.
La réplica quedará exhibida de manera permanente
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa fue que la réplica no permanecerá guardada, sino que formará parte de la exposición permanente de la Casa Museo de San Martín.
Luna explicó que el inmueble cuenta con cuatro pisos, aunque solamente la planta baja y el primero están habilitados para las visitas del público. La pieza fue ubicada en la sala de homenajes, junto a un busto del Libertador.
“La réplica quedó en lo que es la sala de homenajes. Cuando uno ingresa al acceso principal, a mano derecha está la sala y hay un busto de San Martín. A su derecha va a permanecer esta réplica”, detalló.
De esta manera, los visitantes que recorran el museo podrán conocer también una parte de la historia sanmartiniana de Entre Ríos y su vinculación con el monumento ubicado en Paraná.
Un código QR permitirá conocer la historia del monumento
La réplica incorporó un código QR que permitirá acceder a información sobre la asociación sanmartiniana, la historia de la Columna del Libertador y las actividades desarrolladas para concretar el homenaje.
“Tiene un QR donde está toda la información de la historia de nuestra asociación, la historia de la Columna del Libertador que está en Paraná y todas las acciones relacionadas con la réplica”, explicó Luna.
El entrevistado indicó que el material podrá consultarse en diferentes idiomas, entre ellos español, francés y portugués, para facilitar el acceso de los turistas internacionales que visiten el museo.
“Cualquier turista que recorra las instalaciones va a poder estar en contacto con nuestra asociación y tener los datos de dónde está situado el monumento, en el Rosedal de Paraná”, destacó.
Además, remarcó que la incorporación de la pieza representa un vínculo cultural duradero entre Argentina y Francia, especialmente por su relación con la figura del general San Martín.
La historia de San Martín en Boulogne-sur-Mer
Durante la entrevista, Luna recordó que San Martín vivió sus últimos dos años en Boulogne-sur-Mer, ciudad costera francesa donde falleció el 17 de agosto de 1850. Sus restos permanecieron allí durante años antes de ser trasladados a otro lugar.
El integrante de la asociación destacó el reconocimiento que mantiene la comunidad francesa hacia el Libertador y mencionó particularmente una estatua ubicada en la ciudad, que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
“Hubo tres barrios a la redonda que fueron afectados y destruidos por bombarderos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y milagrosamente la estatua se salvó”, relató.
Según explicó, la preservación del monumento adquirió un significado especial para los habitantes de Boulogne-sur-Mer, debido a la destrucción que sufrieron los alrededores durante el conflicto bélico.
El objetivo de transmitir el legado sanmartiniano
Más allá de la entrega de la réplica, Luna destacó que uno de los principales objetivos de la asociación consiste en difundir los valores y enseñanzas de San Martín entre las nuevas generaciones.
“La tecnología nos ayuda mucho a poder llegar a estas nuevas generaciones, también a enseñarles y divulgarles todos los valores que transmitió San Martín”, sostuvo.
En ese sentido, recordó las máximas que el Libertador escribió para su hija Mercedes y consideró que sus enseñanzas conservan vigencia en la actualidad.
“Ese legado que él nos dejó, esos valores que nos inculcó, sería bueno que se repitan y se repliquen en la escuela. Son verdaderamente valores que uno puede aplicar en su vida y en su familia”, manifestó.
También explicó que los integrantes de la asociación realizan charlas educativas en establecimientos escolares, con el propósito de acercar la historia argentina a niños y jóvenes.
El agradecimiento a quienes hicieron posible el homenaje
Finalmente, Luna agradeció la colaboración de las autoridades de la Embajada Argentina en Francia, del suboficial Torres y su familia, y de los integrantes de la asociación que participaron en la organización del proyecto.
“Agradecer mucho a las autoridades de la Embajada de Argentina en Francia, que posibilitaron llevar adelante este homenaje, especialmente también al suboficial Torres y su familia”, expresó.
Asimismo, reconoció el trabajo del presidente de la institución, Gabriel Garay, y de los colaboradores que participaron de manera voluntaria en las diferentes gestiones.