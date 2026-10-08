Concertista santafesino murió a los 80, se casó con su cuidadora días antes y ahora investigan una posible falsificación

Un profesor y concertista de piano de 80 años murió en abril de 2021 en Coronda, Santa Fe, y durante su velorio sus sobrinos descubrieron que se había casado con su cuidadora apenas 21 días antes. El matrimonio, celebrado cuando el hombre atravesaba un cáncer terminal y permanecía postrado, es investigado por la Justicia ante sospechas de falsificación documental y posibles irregularidades en el Registro Civil.

El caso volvió a cobrar relevancia cinco años después, mientras los familiares del músico impulsan acciones judiciales para cuestionar la validez del matrimonio. El abogado Alejandro Otte, representante de los sobrinos, explicó que la investigación penal alcanza tanto a la mujer de alrededor de 50 años que cuidaba al jubilado como a la jefa del Registro Civil de Coronda.

El fallecido había sido profesor, concertista de piano y director del Liceo local. No tenía hijos ni matrimonios anteriores y sus sobrinos eran sus familiares más cercanos. Según explicó el letrado en declaraciones a Infobae, mantenían contacto frecuente con él y habían contratado cuidadoras para asistirlo durante su enfermedad. “No es que se trataba de personas ausentes”, remarcó.

El matrimonio se celebró 21 días antes de su muerte

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el hombre había quedado inmovilizado después de una intervención quirúrgica realizada en enero de 2021. Además, atravesaba la etapa terminal de un cáncer, recibía medicación con opioides para controlar el dolor y necesitaba alimentación mediante una sonda nasogástrica.

En esas condiciones, el 7 de abril de 2021 se habría celebrado el matrimonio con una de las mujeres contratadas para cuidarlo. El músico falleció 21 días después, sin que sus familiares conocieran la existencia de esa unión.

Otte describió el delicado estado de salud que atravesaba el hombre al momento del trámite. “Después de haber estado siendo alimentado por una sonda nasogástrica, luego de recibir opiáceos para el tratamiento del dolor, luego de estar postrado en una cama”, enumeró al cuestionar que hubiera podido trasladarse al Registro Civil.

La cuidadora se presentó como esposa durante el velorio

La existencia del matrimonio salió a la luz durante el velorio del profesor. Según relató el abogado, la cuidadora se presentó ante los sobrinos como esposa del fallecido y planteó que tenía derechos sobre sus bienes.

La situación sorprendió a los familiares, quienes aseguraron que el músico nunca les había mencionado una relación sentimental con la mujer. También señalaron que el supuesto vínculo no era conocido públicamente en Coronda.

“Si esta persona hubiese contraído matrimonio en la ciudad de Coronda, hubiese sido realmente todo un suceso”, afirmó Otte, en referencia al reconocimiento que tenía el profesor dentro de la comunidad.

Una unión convivencial anterior también está cuestionada

La investigación también incluye un documento previo al matrimonio. Se trata de un acta de unión convivencial fechada el 25 de marzo de 2021, en la que la cuidadora habría declarado que convivía con el jubilado desde 2018.

Los sobrinos rechazaron esa afirmación y sostuvieron que no existía una convivencia entre ambos. Para la familia, este documento constituye otro elemento que debe analizarse para establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos anteriores al fallecimiento.

“Ya había declarado que teóricamente convivía con esta persona, lo cual es, desde todo punto de vista, falso”, expresó el abogado al referirse a la versión presentada por la mujer.

Otte también mencionó que existía una diferencia de edad superior a 30 años entre la cuidadora y el músico, aunque aclaró que ese dato no demostraba ninguna irregularidad. El cuestionamiento central, explicó, estaba relacionado con la capacidad del hombre para expresar libremente su voluntad.

Una pericia puso en duda la firma del profesor

Uno de los elementos incorporados a las actuaciones fue una pericia grafológica que detectó diferencias entre la firma del acta matrimonial y el patrón habitual de escritura del fallecido.

“Dentro de esas diligencias surgiría en principio que la firma que está inserta en lo que es el acta de matrimonio tampoco pertenecería al mismo”, afirmó Otte.

El letrado aclaró que el resultado todavía no constituye una conclusión judicial definitiva. Sin embargo, consideró que las diferencias detectadas justifican profundizar la investigación sobre la autenticidad del documento.

Además, los familiares señalaron contradicciones en las declaraciones de los testigos que participaron del casamiento. Según explicó el abogado, esas personas ya prestaron testimonio y aportaron información a la causa, por lo que la familia no impulsa actualmente medidas contra ellas.

Investigan a la cuidadora y a la jefa del Registro Civil

La investigación penal se concentra en la actuación de la cuidadora y de la funcionaria que estaba a cargo del Registro Civil de Coronda cuando se celebró el matrimonio.

La denuncia contempla posibles delitos relacionados con la falsificación de documentos públicos y el estado civil de las personas. La Fiscalía Regional 5 de Rafaela también analiza una eventual maniobra de estafa, en caso de que se compruebe que la unión tuvo como finalidad obtener beneficios económicos.

Paralelamente, la Dirección Provincial del Registro Civil inició actuaciones administrativas para revisar el procedimiento. En ese marco, se secuestraron legajos correspondientes a matrimonios celebrados durante el período investigado, con el objetivo de examinar la documentación.

Según indicó Otte, la funcionaria cuestionada continuaba desempeñándose al frente de la oficina. No obstante, las acusaciones permanecen bajo investigación y todavía no existe una resolución que determine responsabilidades penales.

Los bienes y una posible pensión, entre los aspectos investigados

La validez del matrimonio también podría tener consecuencias patrimoniales, especialmente en relación con la sucesión del profesor y los eventuales derechos que pudiera reclamar la cuidadora como cónyuge.

El abogado explicó que un matrimonio válido puede generar derechos hereditarios y patrimoniales, cuya extensión depende de las circunstancias particulares de cada caso.

“Si una persona contrae matrimonio con otra, pasa a formarse lo que es la sociedad conyugal”, señaló Otte al explicar las posibles consecuencias de la unión.

También indicó que uno de los sobrinos tiene actualmente la posesión de la vivienda del músico. Respecto de una eventual pensión por fallecimiento, aclaró que no contaba con información concreta sobre si la cuidadora había solicitado o recibido ese beneficio.

La familia cuestionó la demora de la investigación

Los sobrinos buscaron intervenir como querellantes para impulsar medidas destinadas a esclarecer si el profesor pudo prestar un consentimiento válido y si los documentos fueron confeccionados de acuerdo con los requisitos legales.

El abogado también manifestó su disconformidad con el tiempo transcurrido desde que se conocieron los hechos. “Han pasado cuatro fiscales que por distintos motivos no le han dado al caso la importancia que el mismo merecía”, cuestionó.

Entre las cuestiones pendientes se encuentra determinar si el hombre efectivamente participó del trámite matrimonial, si las firmas son auténticas y si existió algún aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad.

Cinco años después del fallecimiento del reconocido concertista, la familia continúa reclamando que se esclarezcan las circunstancias de la unión celebrada tres semanas antes de su muerte y que se determine si corresponde declarar su nulidad.