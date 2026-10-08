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Hallaron sin vida a una joven en Santa Elena: investigan las circunstancias de su muerte

Una joven oriunda de La Paz fue encontrada sin vida el martes 6 de octubre en Santa Elena. La Justicia investiga lo ocurrido y aguarda los resultados de las pericias y la autopsia. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las causas del fallecimiento.

8 de Octubre de 2026
Hallaron sin vida a una joven en Santa Elena: investigan su muerte.
Hallaron sin vida a una joven en Santa Elena: investigan su muerte. Foto: (INFOPAER)

Una joven oriunda de La Paz fue encontrada sin vida el martes 6 de octubre en Santa Elena. La Justicia investiga lo ocurrido y aguarda los resultados de las pericias y la autopsia. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las causas del fallecimiento.

Una joven hallada sin vida en Santa Elena es motivo de una investigación judicial que busca determinar las circunstancias de su fallecimiento. El hallazgo se produjo durante la mañana del martes 6 de octubre en esa localidad del departamento La Paz, en la provincia de Entre Ríos.

 

Según la información brindada por INFOPAER, la joven era oriunda de la ciudad de La Paz y alternaba su residencia entre esa localidad y Santa Elena. Además, se dedicaba a la venta de ropa.

 

 

Tras conocerse el hecho, se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre las posibles causas de su muerte.

 

La Justicia aguarda los resultados de las pericias

 

La investigación se encuentra a la espera de los resultados de las pericias correspondientes y de la autopsia, procedimientos que permitirán obtener información relevante para determinar las causas del fallecimiento.

 

 

 

Hasta ahora, ni la Fiscalía ni la Policía brindaron información oficial sobre lo sucedido. Por ese motivo, no es posible establecer las circunstancias de la muerte ni confirmar hipótesis sobre el hecho.

 

Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, se aguardan novedades de las autoridades judiciales y policiales que intervienen en la investigación.

 

 

Expectativa por información oficial

 

El caso permanece bajo investigación y, por el momento, los datos disponibles son limitados. No trascendieron detalles oficiales sobre las actuaciones realizadas ni sobre los resultados preliminares de las diligencias.

 

Se espera que, una vez disponibles los resultados de la autopsia y las pericias, las autoridades puedan aportar mayores precisiones sobre la muerte de la joven encontrada en Santa Elena y el avance de la investigación.

 

Temas:

Santa Elena Muerte La Paz Investigación Entre Ríos joven
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