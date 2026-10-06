Fueron a reclamarle una deuda prendaria y creyó que se trataba de una estafa

Tres personas se presentaron este lunes en la vivienda de un vecino de Concepción del Uruguay para reclamar una deuda prendaria vinculada con una camioneta Fiat Toro. Como el hombre había vendido el vehículo tiempo atrás y tenía conocimiento de que la obligación había sido cancelada, inicialmente creyó que estaba frente a un intento de estafa.

Según se conoció, quienes llegaron hasta el domicilio manifestaron que habían concurrido para avanzar con el secuestro del vehículo debido a la supuesta deuda. El anterior propietario de la camioneta se comunicó entonces con la gestora que había intervenido en la operación de compraventa.

La profesional explicó que tiempo atrás su cliente había vendido la Fiat Toro a otra persona. El vehículo estaba prendado y, al concretarse la operación, se transfirieron tanto la camioneta como la prenda al nuevo comprador.

Un correo previo y la inesperada visita

De acuerdo con el relato inicial de la gestora, aquella deuda había sido posteriormente cancelada por el nuevo propietario y el trámite correspondiente se había realizado ante el Registro del Automotor.

Sin embargo, días antes del episodio, el primer titular de la camioneta recibió un correo electrónico de un estudio que le reclamaba la deuda prendaria. Ante esa situación, se comunicó con la gestora para conocer qué había ocurrido.

La profesional aseguró que revisó los antecedentes y sostuvo que la deuda estaba cancelada y que contaban con la documentación correspondiente.

“Este lunes mi cliente me llamó y me dijo que llegaron a su casa tres personas que le argumentaron haber ido a secuestrar la Toro por la prenda adeudada”, relató la gestora.

Consultaron al Registro del Automotor

Ante la situación, la profesional volvió a realizar averiguaciones. “Para mayor tranquilidad llamé al Registro y por la patente confirmé que no había deuda, lo que le avisé a mi cliente”, señaló.

Fue entonces cuando se produjo el momento que despertó mayores sospechas. El hombre comunicó a las tres personas que, según la información que tenía, no existía ninguna obligación pendiente y les solicitó la documentación que respaldaba el procedimiento.

“Cuando mi cliente les dijo que no existía deuda y les solicitó los papeles, estos tres individuos, muy bien trajeados, le tiraron la carpeta y se fueron inmediatamente sin más palabras”, contó inicialmente la profesional.

Por la manera en que se desarrolló el episodio, tanto el hombre como la gestora sospecharon que podían encontrarse frente a una maniobra delictiva.

La preocupación inicial por una posible estafa

“Imaginen que estos individuos asusten a alguna persona y les crea, pero que además tenga el vehículo en su poder y se lo entregue ante la falsa presentación de esos documentos”, había advertido la gestora.

La profesional había considerado que podía tratarse de un intento de estafa o de una maniobra destinada a obtener irregularmente el vehículo y pidió alertar sobre lo sucedido.

Tras el episodio, el damnificado incluso evaluó concurrir a una dependencia policial para realizar la correspondiente denuncia.

Qué se determinó posteriormente

Sin embargo, nuevas averiguaciones permitieron aclarar el origen del reclamo y descartaron la hipótesis inicial de una estafa.

Según se estableció posteriormente, la prenda vinculada con la camioneta habría sido adquirida por una tercera persona que, mediante un estudio jurídico de Concordia, presentó un reclamo de cobro.

También se pudo determinar que las tres personas que habían concurrido hasta el domicilio serían profesionales de Concepción del Uruguay. Esta circunstancia fue confirmada posteriormente por la propia gestora.

El anterior propietario tenía previsto acudir a la Policía después de lo sucedido, pero debió viajar y postergó la presentación, indica el sitio 03442.

Finalmente, una vez realizadas las averiguaciones y esclarecido el origen del reclamo, desistió de radicar la denuncia, al determinarse que la situación había surgido de una confusión relacionada con la situación administrativa de la prenda.