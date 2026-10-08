El nuevo mensaje de Messi después de su despedida: “Gracias Argentina”

Dos días después de su último partido con la Selección argentina, Messi volvió a expresar su agradecimiento por la despedida que recibió en el Monumental. Este jueves publicó un mensaje en Instagram acompañado por una fotografía con la camiseta especial preparada para el homenaje.

“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina”, escribió el rosarino en su cuenta.

Según publicó TN, la imagen muestra al futbolista sosteniendo la camiseta con sus manos. El posteo llegó después del encuentro del martes ante Benín, que marcó el cierre de su etapa con la Albiceleste.

El agradecimiento después del Monumental

A los 39 años, el capitán se despidió del seleccionado en el triunfo por 3-0 frente al conjunto africano. Messi convirtió uno de los goles de la victoria en su última presentación con la camiseta argentina.

La jornada incluyó homenajes antes y después del encuentro. El mensaje publicado este jueves retomó esa despedida con un agradecimiento dirigido al país y a quienes lo acompañaron.

La fotografía elegida puso en primer plano la camiseta diseñada para esa ocasión. Con ella, el delantero compartió un recuerdo de la noche que cerró más de dos décadas de trayectoria en el seleccionado.

El regreso a Inter Miami

Después de permanecer unos días en la Argentina, Messi regresó a Estados Unidos durante la madrugada para reincorporarse al plantel de Inter Miami. Su próxima etapa deportiva continuará en el club de Florida.

El equipo viene de perder 2-1 ante Columbus Crew el 27 de septiembre. En ese partido, el rosarino había marcado el gol del empate parcial.

Luego de ese compromiso, la MLS tuvo un parate por la fecha FIFA. Esa pausa le permitió viajar al país para participar de su despedida y de las actividades organizadas alrededor del encuentro ante Benín.

Su contrato se extiende hasta 2028

El vínculo de Messi con Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2028. Según la información difundida, el futbolista tiene previsto cumplir el contrato y seguir jugando durante las próximas temporadas.

Ese plazo contempla su continuidad en el conjunto estadounidense después de cumplir los 40 años. Tras cerrar su recorrido con la Selección, volverá a concentrarse en los compromisos de su club.

Mientras retoma esa actividad, el rosarino dejó un nuevo mensaje sobre lo vivido en el Monumental. “Gracias Argentina” fue el cierre de la publicación con la que volvió a agradecer la despedida.