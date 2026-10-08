Tiene 15 años, creó su marca de ropa a los 11, supera una enfermedad y sueña con llegar a París

Eugenia de Santiago tiene 15 años y está al frente de Oro Moda, un emprendimiento de indumentaria femenina que comenzó a desarrollar cuando tenía apenas 11. La adolescente visitó los estudios de La Tarde del Once, donde presentó sus diseños junto a un grupo de modelos, contó cómo surgió su pasión por la moda y compartió los desafíos que enfrentó para desarrollar su marca, entre ellos una enfermedad que afecta las articulaciones de sus manos.

La joven explicó que su propuesta se caracterizó principalmente por las prendas en negro y dorado, aunque aclaró que también trabajaba con otros colores.

Además, reveló que había comenzado a diseñar bikinis para incorporar a su colección durante el verano y que aspiraba a llevar su emprendimiento a otros países.

“Fue uno de mis proyectos más grandes en la vida y estoy esperando mucho más todavía”, expresó durante su primera participación televisiva. También reconoció que estaba emocionada y nerviosa por la oportunidad de mostrar su trabajo.

Cómo nació Oro Moda y por qué eligió el negro y dorado

Eugenia recordó que la idea de crear su propia marca surgió durante un desfile, cuando participaba como modelo de la agencia de Susana Escalvinoni. Allí conoció a otros jóvenes diseñadores que la inspiraron a comenzar su emprendimiento.

“Me encontré con tantas chicas y tantos chicos diseñadores tan jóvenes que no lo podía creer. Me quedé anonadada y dije: ‘Si ellos pueden, yo también puedo’”, relató sobre aquel momento.

La adolescente explicó que el nombre Oro Moda estuvo inspirado en los colores que eligió para identificar su propuesta. “El negro representa poder, lo que yo veo como empoderamiento de la mujer, y el dorado significa un toque de finura, de estética”, señaló. Sin embargo, aclaró que su marca no se limitaba exclusivamente a esa combinación.

“Me gusta mucho el plateado, me gusta mucho también el azul. Son colores que yo veo que tienen mucho poder, mucho empoderamiento, que definen mucho a una mujer”, expresó.

Los diseños que presentó junto a sus modelos en Elonce

Durante la entrevista, Eugenia presentó cuatro conjuntos de su colección, acompañada por jóvenes que desfilaron en el estudio de La Tarde del Once. Entre las prendas se destacaron vestidos de fiesta y conjuntos reformados, pensados para distintas ocasiones.

Sobre el primer vestido negro, explicó que la inspiración surgió del escote y de la posibilidad de destacar la espalda. “Este diseño surgió por el escote, aunque parezca raro. Veía que muchos vestidos no tenían ese escote tan pronunciado”, comentó. La prenda incorporó detalles negros y fue pensada especialmente para galas y recepciones.

El segundo vestido, en tonos dorados, tomó como referencia distintas ideas que encontró en redes sociales. Eugenia explicó que lo había diseñado para celebraciones formales, como recepciones o fiestas de graduación, mientras que los otros dos conjuntos correspondían a prendas reformadas para encuentros informales y actividades cotidianas.

“Acá tenemos una prenda reformada más la banda de Oro Moda que nos representa, y acá también tenemos una remera y un pantalón reformado por Oro Moda”, detalló mientras las modelos exhibían las creaciones.

Cómo trabaja con las clientas y los pedidos personalizados

La emprendedora explicó que la mayor parte de sus diseños surgía de ideas propias, aunque también tomaba referencias de las redes sociales y transformaba prendas existentes.

“La mayoría las diseño yo y la otra parte las reformo. Veo muchos ejemplos en Instagram, saco ideas de ahí, las paso a una hoja, las dibujo y digo: ‘Le podría agregar tal cosa o tal otra’”, relató.

Una de las características de Oro Moda es la posibilidad de encargar prendas personalizadas. Eugenia señaló que las clientas podían presentar una idea concreta o solicitar asesoramiento para encontrar un diseño adecuado.

“En el caso de que no tengas alguna idea definida o no sepas, nosotras te ayudamos en ese momento”, explicó. Para realizar los trabajos a medida, solicita las medidas de cada persona y fotografías o videos que permitan conocer su contextura.

También remarcó que los pedidos especiales debían realizarse con al menos un mes de anticipación, ya que necesitaban tiempo suficiente para elaborar las prendas y controlar su terminación.

La enfermedad que le dificulta coser y el desafío de seguir diseñando

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Eugenia contó que convivía con artritis idiopática juvenil, una enfermedad que afecta sus articulaciones y que le generó dificultades para realizar algunas tareas vinculadas con el diseño y la confección.

“Yo tengo una enfermedad, tengo artritis idiopática juvenil. Las articulaciones, más que nada las manos en mi caso, están comprometidas. Me cuesta mucho moverlas en algunos días, depende mucho del clima, por el tema del dolor y de la inflamación”, explicó.

La adolescente recordó que comenzó su emprendimiento realizando tareas de costura, pero que los síntomas de la enfermedad complicaron esa actividad.

“Al momento de coser, porque yo empecé cosiendo, me costaba demasiado por el dolor, por la hinchazón. Entonces, ese fue el mayor obstáculo que yo tuve”, reconoció.

A pesar de esas dificultades, aseguró que decidió continuar con su proyecto. Cuando le preguntaron si la enfermedad había logrado detenerla, respondió: “Pero no me frenó”.

Eugenia destacó que el acompañamiento de su madre resultó fundamental para superar esos momentos y sostener el desarrollo de Oro Moda.

El papel de su madre y el crecimiento de la marca

La joven contó que su madre la acompañó desde los primeros pasos del emprendimiento, colaborando con los pedidos, la publicidad y la organización de las presentaciones.

“Mi mamá siempre está conmigo, siempre me apoya y, es más, si estoy acá es por ella. Todo lo que construí hasta ahora es por ella. Es a la única persona que le debo todo”, expresó.

Aunque comenzó a interesarse por el diseño a los 11 años, Eugenia explicó que Oro Moda comenzó a darse a conocer públicamente en 2024, cuando participó en diferentes desfiles.

“En ese año empezamos también mucho con los desfiles y los desfiles fueron un punto clave que nos ayudó muchísimo a despegar”, recordó.

Entre las experiencias que mencionó estuvieron las presentaciones junto a Susana Scalvinoni. Además, adelantó que tenía prevista una nueva participación en un desfile con Mario Guerci.

Cómo combina la escuela, el modelaje y su emprendimiento

Además de dirigir Oro Moda, Eugenia cursa la escuela secundaria y desarrolla actividades como modelo. Para organizar sus responsabilidades, utiliza una agenda en la que distribuye los horarios de estudio, diseño y presentaciones.

“Primero, la escuela. Siempre la pongo en prioridad”, aseguró. También explicó que dedicaba buena parte de sus tardes al emprendimiento y al modelaje, tanto para su propia marca como para una agencia.

La adolescente señaló que buscaba compartir sus experiencias con otras jóvenes de su edad. Por ese motivo, invitó a amigas y conocidas a participar de las presentaciones, incluso cuando no tenían experiencia previa como modelos.

“Muchas veces he invitado a chicas de mi edad a que estén conmigo, a que participen, para que también ellas vean y se sientan en un espacio seguro, cómodo”, manifestó.

Durante el desfile realizado en Elonce, explicó que algunas de las jóvenes que lucieron sus prendas eran modelos y otras eran amigas. También contó que había alentado a participar a una chica que inicialmente se mostraba más reservada.

Los vestidos, las prendas más elegidas por sus clientas

Eugenia explicó que Oro Moda estaba orientada principalmente a la indumentaria femenina para fiestas y eventos especiales. Entre las prendas más solicitadas se encontraban los vestidos, especialmente durante las temporadas de recepciones y celebraciones.

“Vestidos, vestidos, vestidos”, respondió cuando le preguntaron qué tipo de prenda prefería diseñar.

Según contó, una parte importante de sus clientas tenía entre 20 y 30 años, aunque la propuesta también estaba dirigida a mujeres de otras edades. La emprendedora aclaró que algunos diseños estaban pensados para un público adulto debido a sus características.

Además de confeccionar prendas nuevas, Oro Moda ofrece la posibilidad de reformar ropa existente. La joven explicó que cada clienta puede elegir entre modelos disponibles o solicitar una creación personalizada.

La nueva apuesta de Oro Moda: bikinis para el verano

Entre las novedades que adelantó durante su visita a Elonce, Eugenia anunció que trabajaba en una línea de bikinis que esperaba presentar durante diciembre.

“Se viene una súper oportunidad de Oro Moda, que va a abrirse con bikinis”, anticipó.

La idea surgió a partir de su interés por incorporar los brillos y la estética característica de su marca a prendas destinadas a la temporada de verano.

“Surgió de la idea de justamente el verano. Como era la ropa tan elegante, tan brillante, a los bikinis también les faltaba”, explicó.

La adolescente confirmó que los diseños ya estaban preparados, aunque todavía faltaba completar su elaboración. De esta manera, buscaba ampliar la oferta de su emprendimiento, que hasta entonces se había concentrado principalmente en vestidos y conjuntos de fiesta.

Las redes sociales y la organización de su emprendimiento

Eugenia también habló sobre la importancia de las redes sociales para promocionar sus diseños y mantener el contacto con sus clientas.

Explicó que utilizaba sus cuentas personales principalmente para compartir contenido relacionado con el modelaje, mientras que el perfil de Oro Moda estaba destinado a mostrar las prendas y las novedades comerciales.

“Me encanta controlar todo. En ese aspecto me gusta mucho controlar que todo se suba según cómo va la semana o el mes, o qué colores también”, comentó sobre la planificación de las publicaciones.

Durante la entrevista, compartió que su emprendimiento podía encontrarse en Instagram como @oromoda_123, donde difundía sus trabajos y recibía consultas.

El vestido que diseñó para ella misma

Hacia el final de la entrevista, Eugenia también desfiló con un vestido de su propia creación, que incorporaba un tajo y detalles acordes con la estética de Oro Moda.

La adolescente contó que había diseñado esa prenda pensando en ocasiones especiales, como graduaciones y fiestas, aunque todavía no tenía definido un próximo evento para utilizarla.

“Como yo soy modelo, me encanta lucir cosas nuevas, así que me lo diseñé”, explicó.

También aseguró que una de las actividades que más disfrutaba era desfilar y presentar sus propias creaciones. “Lo que más me gusta de modelar es mostrarme”, expresó.

Su mayor sueño: que Oro Moda llegue a París y al mundo

Al hablar de sus aspiraciones, Eugenia aseguró que su principal objetivo era que mujeres de distintos países conocieran su emprendimiento y encontraran prendas con las que pudieran sentirse identificadas.

“Quiero que llegue a todas las chicas, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Me encantaría que todas las chicas que lo vean digan: ‘Este es mi espacio, este es mi lugar’”, sostuvo.

La joven destacó que su intención no era únicamente ampliar las ventas, sino también generar un espacio en el que las clientas se sintieran cómodas y seguras.

La Tarde del Once - Programa 08/10/2026

“Realmente es que llegue a todas las mujeres, que todas las mujeres descubran Oro Moda, que vean Oro Moda y que se sientan como en casa”, manifestó.

Finalmente, cuando le preguntaron en qué lugar del mundo le gustaría presentar sus diseños, respondió sin dudar: “París”.

Con 15 años, Eugenia continuó desarrollando su marca mientras cursaba la escuela secundaria, participaba en desfiles y preparaba nuevas colecciones, con el objetivo de ampliar el alcance de Oro Moda.