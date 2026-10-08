“Es un orgullo representar a nuestro país y aún más a Paraná”, coincidieron medallistas

Los medallistas paranaenses de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fueron reconocidos por la Municipalidad de Paraná, durante una ceremonia encabezada por la intendenta Rosario Romero, realizada este jueves en Sala Mayo. Los deportistas recibieron distinciones por sus actuaciones y firmaron una carta de intención para convertirse en embajadores deportivos de la ciudad.

Entre los protagonistas estuvieron Aldana Gómez, medallista de bronce en sóftbol femenino; Teo Migliavacca, integrante del seleccionado masculino que obtuvo la plata; y Nelson Salinas, ganador de la medalla de plata en tiro con arco por equipos.

También fue reconocido Emiliano Calderón, quien consiguió dos medallas en remo, aunque no pudo asistir al acto debido a sus compromisos académicos en Rosario. En su representación estuvo su padre, Gustavo Calderón, quien compartió con Elonce la emoción por los logros de su hijo.

Aldana Gómez: “Es un orgullo representar a nuestro país y aún más a Paraná”

La capitana de la Selección Argentina femenina de sóftbol, Aldana Gómez, destacó el reconocimiento recibido tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.

“Nosotros como deportistas, primero es un orgullo representar a nuestro país y aún más así a la ciudad de Paraná”, expresó ante Elonce.

La jugadora también valoró la propuesta municipal de convertir a los atletas en embajadores deportivos, mediante su participación en actividades y eventos de la ciudad. “Ahora asumimos ese compromiso, como dijo Rosario, así que vamos a intentar estar en los mayores eventos posibles”, afirmó.

Sin embargo, explicó que deberán compatibilizar esta nueva responsabilidad con las exigencias de la vida cotidiana y los entrenamientos. “Tenemos todos compromisos porque trabajamos, estudiamos y entrenamos claramente. Así que muchísimas gracias a toda la ciudad de Paraná y a las autoridades por este reconocimiento”, manifestó.

Teo Migliavacca destacó el sacrificio detrás de las medallas

Teo Migliavacca, capitán de la Selección Argentina masculina de sóftbol, también recibió una distinción por la medalla de plata conseguida en Santa Fe.

El deportista consideró que este tipo de iniciativas permite visibilizar el trabajo de quienes representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.

“Agradecerle a la Municipalidad porque esto es una forma de visibilizar a los actores del deporte, más que nada ahora de la ciudad”, sostuvo.

Migliavacca señaló que los resultados son consecuencia de la dedicación y la disciplina, pero también del esfuerzo que implica combinar el deporte con otras responsabilidades. “Es visibilizar el esfuerzo, la dedicación, la disciplina. Como dice Aldana, muchos trabajamos, estudiamos a la par del entrenamiento y demás”, explicó.

Además, valoró la posibilidad de participar como embajador deportivo y acercar su disciplina a las nuevas generaciones. “El reconocimiento y esto de ser embajadores de la ciudad es un orgullo”, afirmó.

En ese sentido, expresó que buscarán “tratar de visibilizar nuestro deporte, nuestra disciplina, del lugar que nos toca y que sea inspirador para las futuras generaciones de que lo practiquen”.

El reclamo por mayor financiamiento para el deporte

Durante la entrevista con Elonce, Migliavacca fue consultado sobre las dificultades económicas que atraviesan los deportistas argentinos para sostener sus carreras.

El capitán del seleccionado masculino aclaró que el tema no había sido tratado directamente durante el encuentro con las autoridades municipales. “No lo hemos dialogado directamente, pero sí, se ha visto en todas las redes sociales y en todas las entrevistas que han hecho los deportistas de la falta de presupuesto que tiene el deportista argentino”, señaló.

En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento estatal desde las instituciones de formación hasta los seleccionados nacionales. “Habría que comprometer a todos los rubros del Estado de comprometerse en ese ámbito, desde los clubes, como bien dijo la intendenta, desde los clubes donde se basa todo, donde parte la formación, hasta el último escalafón, que seríamos nosotros los deportistas del seleccionado nacional”, manifestó.

Nelson Salinas, de la medalla de plata a nuevos desafíos internacionales

Otro de los deportistas distinguidos fue Nelson Salinas, quien obtuvo la medalla de plata en tiro con arco, en la modalidad compuesto por equipos masculino, junto a Lucas Garcés e Iván Nikolajuk.

El arquero paranaense expresó su satisfacción por el resultado y aseguró que continuará preparándose para sus próximos objetivos. “Muy contento, la verdad que contento. Ahora queda seguir trabajando para buscar, como yo le había dicho, la plaza nuevamente y vamos a darle para adelante sin parar”, expresó.

Salinas explicó que el equipo estuvo cerca de conseguir una plaza para otra competencia internacional, aunque no logró alcanzar ese objetivo. “En el caso mío ganamos la medalla de plata por equipo y no pudimos conseguir la plaza, nos quedamos ahí a poquito”, señaló.

El deportista adelantó que buscará una nueva oportunidad de clasificación en una próxima competencia en El Salvador.

También se refirió a la necesidad de contar con mayores recursos para la preparación deportiva. “Ojalá todo mejore ahora y vamos a seguir dándole para adelante y también ojalá podamos tener algo más de financiamiento o algo así”, sostuvo.

Paraná reconoció a sus medallistas de los Juegos Suramericanos y los nombró embajadores deportivos de la ciudad

Emiliano Calderón ganó dos medallas y su padre recibió la distinción

Entre los deportistas homenajeados estuvo el remero Emiliano Calderón, quien obtuvo una medalla de plata y otra de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El atleta integró el equipo argentino que consiguió la medalla de plata en la prueba de ocho con timonel masculino.

Como no pudo participar de la ceremonia, su padre, Gustavo Calderón, asistió en su representación y recibió el reconocimiento municipal. “Primero Emiliano no pudo estar porque él está estudiando en Rosario y tenía cosas que rendir. Pero sí, muy agradecido principalmente de la Municipalidad por el presente que le hacen y el reconocimiento”, contó a Elonce.

El padre del deportista expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en la competencia internacional. “Doblemente orgulloso porque Emiliano pudo obtener la medalla de plata y la de bronce”, manifestó.

“El deporte es formación, educación y sacrificio”

Gustavo Calderón también valoró la decisión de reconocer a los atletas y convertirlos en embajadores deportivos de Paraná.

Al ser consultado sobre la importancia de estimular la práctica deportiva, destacó los aprendizajes que deja la actividad más allá de los resultados competitivos.

“Me parece bárbaro y que el deporte, como dijo Rosario, es formación, es educación, es sacrificio y te enseña todos los valores que una persona tiene que tener que después te sirve para el resto de tu vida”, sostuvo.

En ese sentido, consideró positivo que la Municipalidad reconozca públicamente a quienes representan a la ciudad. “Está muy bien hecho el reconocimiento y bueno, seguir trabajando”, expresó.

Además, recordó la trayectoria de Emiliano y su vínculo con el deporte local. “Emiliano se formó acá en el Rowing, él entrenó toda su vida acá y sigue trabajando para la selección ahora”, destacó.

El testimonio permitió conocer parte del recorrido del remero, quien continúa sus estudios en Rosario mientras mantiene sus compromisos con el seleccionado argentino.