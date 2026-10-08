Paraná reconoció a sus medallistas de los Juegos Suramericanos y los nombró embajadores deportivos de la ciudad

La intendenta Rosario Romero distinguió en Sala Mayo a los deportistas paranaenses que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, registró Elonce. Además, firmaron una carta de intención para convertirse en embajadores de la ciudad.
La Municipalidad de Paraná reconoció este jueves a los deportistas paranaenses que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un acto encabezado por la intendenta Rosario Romero en Sala Mayo. Durante la ceremonia, los atletas recibieron distinciones y firmaron una carta de intención para asumir el compromiso de representar a la ciudad como embajadores deportivos.
Entre los protagonistas estuvieron Aldana Gómez, capitana de la Selección Argentina femenina de sóftbol y medallista de bronce; Teo Migliavacca, capitán del seleccionado masculino de sóftbol que obtuvo la plata; y Nelson Salinas, integrante del equipo argentino de tiro con arco que también consiguió una medalla de plata.
En la oportunidad, la intendenta destacó a Elonce el desempeño de los representantes locales y remarcó la importancia del deporte como herramienta de formación, integración y construcción de valores. Los atletas, por su parte, agradecieron el reconocimiento y expusieron las dificultades que enfrentan para sostener sus carreras deportivas.
Romero destacó a los deportistas como embajadores de Paraná
Durante la ceremonia, Romero expresó su satisfacción por los resultados obtenidos por los representantes de la ciudad en los Juegos Suramericanos.
“Han ganado, han hecho un desempeño, estos deportistas han hecho un desempeño muy notable en las recientes competencias que se desarrollaron acá en la vecina Santa Fe”, manifestó.
La presidenta municipal consideró que los atletas representan un ejemplo para las nuevas generaciones y destacó su capacidad para transmitir hábitos saludables y valores a través de la práctica deportiva.
“Para nosotros, los mejores embajadores de una ciudad, sobre todo inspiradores de buenas prácticas, de equilibrio entre lo emocional, lo psicológico y lo físico, son los deportistas”, sostuvo.
En ese sentido, Romero vinculó la actividad deportiva con la prevención de las adicciones, el cuidado de la salud y el desarrollo de habilidades para la convivencia.
“El deporte es muy fuerte en cuanto a su capacidad formadora, en cuanto a su capacidad de conformar equipos, de cultivar valores”, señaló.
Los medallistas firmaron una carta de intención
La intendenta explicó que el reconocimiento no se limitó a la entrega de distinciones, sino que también incluyó la firma de una carta de intención con los deportistas.
El objetivo es que los representantes locales participen de actividades y acontecimientos relevantes de Paraná, con el propósito de acercar sus experiencias a la comunidad.
“Estos deportistas son un orgullo y hoy por eso les hemos acercado un pequeño obsequio, pero sobre todo lo más importante, suscribimos juntos una carta de intención que los transforma en embajadores y que los queremos presentes en eventos importantes de la ciudad”, expresó Romero.
La intendenta también recordó que la Municipalidad cuenta con el programa Construir Valores, destinado a acompañar a clubes y promover el desarrollo de actividades deportivas.
En ese marco, sostuvo que el trabajo de las instituciones y el compromiso de los atletas constituyen herramientas para fortalecer los vínculos sociales y fomentar la participación de niños y jóvenes.
El deporte como inspiración para las nuevas generaciones
La ceremonia realizada en Sala Mayo permitió reunir a deportistas de distintas disciplinas que representaron a Paraná en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Más allá de los resultados obtenidos, la actividad buscó destacar los recorridos personales, el esfuerzo de los atletas y el papel que cumplen los clubes en su formación.
Rosario Romero insistió en que la práctica deportiva contribuye a construir valores y recordó la importancia de acompañar a las instituciones donde comienzan a formarse los futuros representantes de la ciudad.
Por su parte, los medallistas coincidieron en que la visibilidad de sus logros puede contribuir a que más niños y jóvenes se acerquen al sóftbol, al tiro con arco y a otras disciplinas.
Con la firma de la carta de intención, los deportistas reconocidos asumieron el compromiso de participar como embajadores de Paraná en futuras actividades de la ciudad, mientras continúan con sus entrenamientos y desafíos competitivos.