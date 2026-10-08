Realizaron el primer campamento educativo en el Parque Natural Islas y Canales Verdes

La primera prueba piloto de campamento y educación ambiental en Entre Ríos se desarrolló en el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, en el sector de Puerto Campichuelo, Colonia Elía. La iniciativa buscó promover el conocimiento y la conservación del patrimonio natural mediante experiencias educativas al aire libre.

La actividad reunió a estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Nº 11 "Granaderos del General San Martín", de Rosario del Tala, y de la Escuela Secundaria "Héctor de Elía", de Colonia Elía. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los ecosistemas de humedales y bosques ribereños.

La propuesta fue organizada mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE), la Dirección Departamental de Escuelas Tala, áreas municipales de Ambiente y Juventud de Rosario del Tala y la Fundación Banco de Bosques.

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Senderismo, kayak y aprendizaje ambiental

Durante la experiencia, los estudiantes realizaron caminatas por senderos naturales y recibieron instrucción técnica en kayakismo no motorizado. También incorporaron conocimientos sobre navegación segura, identificación de especies nativas y prácticas de campamentismo sustentable.

Las actividades se desarrollaron bajo el principio de "Impacto Cero", orientado a reducir las alteraciones sobre el entorno natural. De esta manera, los contenidos trabajados en las aulas pudieron complementarse con experiencias directas en un área protegida.

Además, el encuentro permitió evaluar los protocolos de seguridad y la organización logística. Debido a las lluvias y la crecida del río Uruguay, los equipos técnicos adaptaron los recorridos para garantizar la continuidad de las actividades sin comprometer la seguridad de los participantes.

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Buscan ampliar las experiencias educativas

El intendente del Parque Natural, Alberto Zapata, destacó la importancia de esta experiencia para avanzar en nuevas propuestas destinadas a estudiantes de la provincia.

"Esta primera prueba piloto sienta un precedente operativo e institucional para consolidar una red de salidas pedagógicas y campamentos educativos en las áreas naturales protegidas de Entre Ríos", afirmó.

Zapata sostuvo que el objetivo es continuar "conectando a la juventud con la conservación y el desarrollo sostenible de la provincia", mediante actividades que integren educación, naturaleza y cuidado ambiental.