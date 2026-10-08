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Habrá una feria especial por el Día de la Madre en Plaza Mansilla

La propuesta se desarrollará este viernes a partir de las 17, en Plaza Mansilla, con entrada libre y gratuita. Además habrá un patio gastronómico y espectáculos en vivo.

8 de Octubre de 2026
Feria por el Día de la Madre en Plaza Mansilla
Feria por el Día de la Madre en Plaza Mansilla Foto: Ilustrativa

La propuesta se desarrollará este viernes a partir de las 17, en Plaza Mansilla, con entrada libre y gratuita. Además habrá un patio gastronómico y espectáculos en vivo.

Este viernes 9 de octubre, la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná ofrecerá propuestas por el Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 18.

 

Más de 70 emprendedores de la marca provincial Manos Entrerrianas, participarán de una edición especial de la feria a partir de las 17 horas, en el paseo ubicado frente a la Casa de Gobierno. Habrá productos artesanales para regalar, patio gastronómico y shows en vivo. La entrada es libre y gratuita.

La Feria de Manos Entrerrianas reunirá una amplia variedad de producciones elaboradas por emprendedores entrerrianos. Será una oportunidad para conocer y adquirir productos artesanales y encontrar regalos para celebrar a las madres, acompañando al mismo tiempo el trabajo y la producción local.

 

Además, durante la jornada habrá un patio gastronómico y espectáculos en vivo, en un espacio pensado para compartir y disfrutar en familia.

 

Temas:

feria dia de la Madre Plaza Mansilla Regalos
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