El Hogar San Vicente de Paul realizará una gran feria solidaria este sábado: qué se podrá donar

REDACCIÓN ELONCE
El Hogar San Vicente de Paul de Paraná realizará una feria solidaria este sábado 10 de octubre, de 9 a 14. Lo recaudado permitirá afrontar gastos de mantenimiento, limpieza e higiene. Desde la institución invitaron a toda la comunidad a colaborar.
El Hogar San Vicente de Paul de Paraná realizará una gran feria solidaria este sábado 10 de octubre, de 9 a 14 horas, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir distintas necesidades de la institución. La actividad se desarrollará en la sede ubicada en avenida Zanni 1.011 y estará abierta a toda la comunidad.
La propuesta fue anunciada por Norma González, cuidadora y encargada de la feria, quien dialogó con Elonce y explicó que los artículos que se ofrecen provienen de las donaciones realizadas por vecinos de la capital entrerriana.
En ese sentido, la encargada indicó que la iniciativa permite reunir recursos para afrontar gastos cotidianos que resultan necesarios para el funcionamiento del hogar.
“Nosotros tratamos de cubrir los gastos mínimos del hogar, por ejemplo, la cortada de pasto, comprar productos de higiene, pequeñas soluciones que podemos dar gracias a la feria que hacemos”, detalló.
De hecho, remarcó que la colaboración de los vecinos es fundamental para sostener estas actividades y responder a las necesidades diarias de la institución.
Los artículos que se comercializan durante las ferias son seleccionados entre las donaciones que llegan al establecimiento. Sin embargo, la prioridad siempre está puesta en las residentes.
“Lo que se ofrece en la feria son las donaciones que trae la gente. Entonces, nosotros seleccionamos, primero les damos a quienes necesitan, luego vamos dejando para realizar nuestra feria”, explicó Norma.
De esta manera, los elementos recibidos cumplen una doble función: atender directamente las necesidades de las mujeres que viven en el hogar y permitir la recaudación de fondos para otros gastos.
Qué donaciones recibe el Hogar San Vicente de Paul
Además de invitar a participar de la feria, desde la institución recordaron que continúan recibiendo donaciones de diferentes artículos de uso cotidiano.
González detalló que se necesitan especialmente prendas de vestir y productos destinados al cuidado personal y la higiene.
Entre los elementos que pueden acercar los vecinos se encuentran:
-Ropa: prendas para mujeres, hombres y niños.
-Pañales: uno de los artículos considerados esenciales para el hogar.
-Productos de limpieza: elementos utilizados en el mantenimiento diario de la institución.
-Artículos de higiene personal: productos necesarios para el cuidado de las residentes.
No obstante, aclaró que actualmente no pueden recibir electrodomésticos ni artículos electrónicos debido a las dificultades de espacio y traslado.
El emotivo testimonio de una residente del hogar
En la oportunidad, María Elena, una de las residentes del Hogar San Vicente de Paul, compartió cómo es su vida cotidiana en la institución.
La mujer se encontraba camino al desayuno cuando se sumó a la entrevista y protagonizó un afectuoso encuentro con Norma.
Consultada sobre cómo se siente en el hogar, respondió: “Acá muy bien, muy bien. Con muchas amigas, más las cuidadoras que también son amigas. Todo muy bueno”.
Sus palabras reflejaron el vínculo que mantiene con las demás residentes y con quienes trabajan diariamente en el establecimiento.
María Elena también aprovechó la oportunidad para invitar a los vecinos de Paraná a participar de la feria. “Que venga la gente a la feria del sábado”, expresó.
Y agregó: “Que vengan para que ayuden al Hogar San Vicente y que vengan a colaborar y a compartir también un rato”.