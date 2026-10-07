Feria americana solidaria en Paraná: ofrecerán ropa, calzado y juguetes a precios económicos

REDACCIÓN ELONCE
Una feria americana solidaria en Paraná se realizará el lunes 12 de octubre, de 10 a 18, en 25 de Junio 230. Habrá indumentaria, calzado, juguetes, útiles y otros artículos. Lo recaudado permitirá sostener las actividades de la asociación civil Paradar, contaron a Elonce.
Una feria americana solidaria en Paraná se realizará el próximo lunes 12 de octubre, de 10 a 18, en la sede de la asociación civil Paradar, ubicada en 25 de Junio 230. La propuesta combinará moda circular, precios accesibles y un objetivo solidario, ya que lo recaudado será destinado a sostener las actividades que desarrolla la organización.
Vanesa López, voluntaria encargada del ropero comunitario, contó a Elonce que ya disponen de una importante variedad de elementos para ofrecer durante la jornada. “Hay ropa de hombre, mujer, calzado, para niños y juguetes. Creo que hay todo lo que la gente necesita acá”, expresó.
Además de indumentaria para diferentes edades y temporadas, habrá accesorios, útiles escolares, pañales para adultos y otros elementos recibidos mediante donaciones. La intención será que los visitantes puedan encontrar productos en buenas condiciones y a valores económicos.
Una feria para colaborar con Paradar
López explicó que lleva varios años trabajando en la organización y destacó especialmente su tarea dentro del ropero comunitario. “En Paradar estoy hace cinco años y en la parte del ropero comunitario hace tres o cuatro años, más o menos. Me encanta lo que hago”, relató.
Por su parte, Germán López Segura destacó el trabajo que realiza la voluntaria dentro de la institución. “Vanesa es una voluntaria que viene trabajando hace mucho. Ella es del rubro porque ha tenido academia de desfile y ha organizado desfiles”, señaló.
Asimismo, explicó que “cumple un rol fundamental acá en la asociación civil, en el sector del ropero comunitario, donde permanentemente estamos colaborando con diferentes personas en situación de calle y con instituciones, no solo de la ciudad, sino también de la provincia”.
Para qué se destinará lo recaudado
La feria surgió a partir de la cantidad y variedad de elementos que fueron llegando a la institución mediante las donaciones de vecinos. La iniciativa permitirá, además, obtener recursos para continuar desarrollando las diferentes acciones solidarias de Paradar.
“En este caso concreto nos acercó la propuesta de poder hacer una feria americana porque nosotros, al ser una asociación civil sin fines de lucro, nos sustentamos con la colaboración de los voluntarios”, explicó López Segura.
En ese sentido, agregó: “Muchas personas nos han donado ropa en buena calidad, calzado, útiles escolares y juguetes. Lo recaudado va a ser para colaborar con la ONG y poder solventar todas las actividades que desempeñamos”.
Día, horario y lugar de la feria americana
La actividad se desarrollará el lunes 12 de octubre, desde las 10 hasta las 18, en la sede de Paradar, ubicada en 25 de Junio 230, en Paraná.
Vanesa López remarcó que uno de los objetivos principales será mantener precios accesibles para que más personas puedan participar. “La idea es que los precios sean bien económicos para que la gente pueda venir con el mate, mirar lo que hay y llevarse algo. Aparte colabora, eso es lo más importante, porque colabora con este lugar”, señaló a Elonce.
De esta manera, la feria ofrecerá una alternativa para adquirir ropa, calzado, juguetes, útiles y diferentes artículos a precios económicos y, al mismo tiempo, colaborar con una organización que brinda asistencia a personas e instituciones de Paraná y otros puntos de Entre Ríos.