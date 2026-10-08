Invitan al primer Festival Raíces del Este en Paraná: habrá música, danza, feria y actividades gratuitas

REDACCIÓN ELONCE
El primer Festival Raíces del Este se realizará este domingo 11 de octubre, desde las 16 horas, en el Paseo de la Enfermería de Paraná. La propuesta tendrá espectáculos artísticos, actividades recreativas, patio gastronómico y feria de emprendedores. La entrada será libre y gratuita.
El Festival Raíces del Este en Paraná se realizará este domingo 11 de octubre, desde las 16 horas en el Paseo de la Enfermería, ubicado sobre avenida Blas Parera y Churruarín. La primera edición reunirá música, danza, actividades deportivas, propuestas para niños y una feria de emprendedores, con entrada libre y gratuita.
Emilio "Pata" Ruberto, director del SIC II Este, brindó detalles de la iniciativa en diálogo con Elonce y destacó que surgió del trabajo conjunto de vecinos, instituciones y organizaciones de distintos barrios de la zona este de la ciudad.
"Es el primer festival porque queremos que sea el primero de muchos", expresó Ruberto. La propuesta llevará como lema "Raíces del Este, diversidad que nos encuentra", con el objetivo de celebrar las distintas expresiones culturales que conviven en la comunidad.
Música, danza y actividades para toda la familia
El festival contará con presentaciones de grupos de baile de las comunidades francesa, española e italiana, además de espectáculos de folclore argentino y ritmos modernos. También participarán artistas como Gualicheros, Los Hermanos Corradini, Guada Frías y Tierra Nativa.
Las actividades comenzarán a las 16 horas con propuestas recreativas y deportivas. Habrá campeonato de penales, barrileteada, juegos cooperativos, mesas de ping pong y actividades con bicicletas. Desde las 17 comenzarán las presentaciones de zumba sobre el escenario.
"Vamos a tener más de 16 números para disfrutar del escenario", adelantó Ruberto. Además, confirmó la presencia de peluqueros solidarios y distintas propuestas gratuitas destinadas especialmente a los más chicos.
Feria de emprendedores y patio gastronómico
Durante la jornada también funcionará un patio gastronómico y una feria con alrededor de 20 emprendedores de la economía social, que ofrecerán distintos productos. El organizador destacó que será una oportunidad para adquirir regalos antes del Día de la Madre.
Ruberto explicó que la organización demandó varias reuniones en diferentes barrios y contó con la participación de instituciones vecinales, sociales y religiosas, además del acompañamiento de distintas áreas de la Municipalidad de Paraná.
Finalmente, invitó a las familias a acercarse con mate y reposeras para disfrutar cómodamente de los espectáculos. "La entrada es libre y gratuita. Hay que venir con ganas de disfrutar", remarcó el director del SIC 2 Este.