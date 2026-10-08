Abrieron las inscripciones para los Espacios Municipales de Primera Infancia de Paraná: requisitos y direcciones

Las inscripciones para los Espacios Municipales de Primera Infancia (EPI) de Paraná correspondientes al ciclo lectivo 2027 ya se encuentran abiertas. La Municipalidad informó que las familias podrán realizar el trámite hasta el 20 de noviembre inclusive, en las distintas sedes distribuidas en los barrios de la capital entrerriana.

La propuesta está destinada a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años y contempla actividades de cuidado, acompañamiento y desarrollo integral durante los primeros años de vida.

La documentación requerida se recibe de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la sede de cada Espacio Municipal de Primera Infancia. En total, la ciudad cuenta con 30 establecimientos incluidos en la convocatoria.

Espacios Municipales de Primera Infancia (foto Municipalidad de Paraná)

Qué servicios ofrecen los Espacios Municipales de Primera Infancia

Los EPI son espacios municipales destinados al cuidado y acompañamiento de niños y niñas durante sus primeros años de vida, con propuestas adaptadas a las distintas etapas de su desarrollo.

Según informó la Municipalidad de Paraná, quienes asisten a estos establecimientos reciben diariamente desayuno y almuerzo saludable, además de participar de actividades educativas, recreativas y de acompañamiento.

Los equipos que trabajan en los espacios realizan capacitaciones durante todo el año sobre temáticas vinculadas con la atención y el cuidado de la primera infancia.

La propuesta también incluye el acompañamiento a las familias mediante espacios de orientación e intercambio sobre crianza, salud, alimentación y desarrollo infantil.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones buscan fortalecer el vínculo entre los establecimientos, las familias y la comunidad.

Qué documentación se necesita para la inscripción

Para inscribir a los niños y niñas en los Espacios Municipales de Primera Infancia, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

-DNI y CUIL del niño o niña, o constancia de DNI en trámite.

-DNI y CUIL de la madre, padre o tutor, o constancia de DNI en trámite.

-Datos del grupo familiar: apellidos, nombres, fechas de nacimiento y números de DNI.

-Libreta de Salud Infantil o Cuaderno de Control Pediátrico.

-Acta de nacimiento del niño o niña.

En caso de que el menor esté a cargo de una persona que no sea su madre o padre, también deberá presentarse una fotocopia de la tenencia extendida por el Juzgado de Familia o el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

La documentación deberá entregarse directamente en el establecimiento correspondiente, dentro del plazo establecido por la Municipalidad.

Espacios Municipales de Primera Infancia (archivo Elonce)

Dónde están ubicados los 30 Espacios Municipales de Primera Infancia

Las inscripciones se realizan en las sedes de los EPI distribuidas en diferentes barrios de Paraná.

A continuación, el listado completo de establecimientos y sus direcciones:

Abejitas: Los Chanas 1644, barrio Anacleto Medina.

Amiguitos: Intendente Forzano 735, barrio Paraná V.

Arroyito: Malena de Giusti y Florencio Sánchez, barrio 33 Orientales.

Casita de Ensueño: Sattler 204, barrio Santa Lucía.

Pancitas Verdes: Illia 162.

Costerito: Juan Pringles 615, barrio 1º de Julio.

El Boyerito: 19 de Abril 1228, barrio Mariano Moreno.

El Peludito: Ricardo Balbín 648, Ruta 11, kilómetro 4½.

El Principito: Soldado Aeronáutico Luna 2270, Base Aérea.

El Trencito: Del Espinel 249, Estación Parera.

Estrellitas: Saba Fernández 2392, barrio Yatay.

Evita: Lorenzo Giorda 2693, esquina Burmeister, barrio Paraná XVI.

Gurisitos: Almirante Brown 2306, barrio AATRA.

Humito Azul: Cura Gil Obligado al final, barrio Humito.

Isleritos Puente Blanco: Costa Rica 203, barrio Puente Blanco.

Isleritos San Martín: Ameghino sin número, barrio San Martín.

La Princesita: Pronunciamiento 905, barrio Belgrano.

Los Pollitos: calles 896 y 899, barrio Francisco Ramírez.

Las Lomitas: Quinquela Martín 2437, barrio Lomas del Mirador.

Los Gauchitos de la Virgen de Luján: calle 1011 Nº 100, barrio Gaucho Rivero.

Los Jilgueritos: Brigadier López 1900, barrio 3 de Febrero.

Los Pingüinitos: República de Siria 705, barrio Antártida Argentina.

Oro de Sol: Santos Vega 1749, barrio El Sol.

Patito Sirirí: avenida Estrada 3675, barrio Bajada Grande.

Pimpollitos: San Martín 1360.

Puente de Colores: José Lino Churruarín 1379, barrio Pagani.

Rayito de Luz: Aldea Santa María 2351, barrio Parque Mayor.

San Pablo: Simón Bolívar 1121, barrio El Morro.

Semillitas de Ilusión: Virrey Vértiz 2316, barrio Gaucho Rivero.

Tortuguitas: S. Eccleston 1020, barrio Villa Mabel.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La Municipalidad de Paraná estableció que las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 permanecerán abiertas hasta el viernes 20 de noviembre inclusive.

Las familias interesadas deberán acercarse de lunes a viernes, entre las 7 y las 13 horas, a la sede del Espacio Municipal de Primera Infancia correspondiente.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen inscribir a niños y niñas de entre 45 días y 3 años en alguno de los 30 establecimientos municipales.

Además de brindar alimentación y actividades adaptadas a las diferentes edades, los EPI ofrecen acompañamiento a las familias en cuestiones vinculadas con la crianza, la salud y el desarrollo infantil.