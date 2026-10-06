Renovaron el jardín Jilgueritos y confirmaron la continuidad de las salas de 3 años

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recorrió este martes las obras de remodelación y puesta en valor realizadas en el espacio de primera infancia Jilgueritos, ubicado en barrio San Agustín.

Los trabajos fueron ejecutados con fondos municipales e incluyeron mejoras integrales en sanitarios, cocina, instalaciones eléctricas y de agua, techos y cielorrasos.

Durante la recorrida, de la que participaron autoridades municipales, representantes del Consejo General de Educación (CGE), docentes y vecinos, Romero destacó la inversión destinada al establecimiento. “El jardín ha quedado nuevo. Se ha hecho con fondos municipales, fue una gran inversión edilicia, pero en un jardín que está llamado a durar muchos años”, afirmó.

La intendenta también confirmó una definición esperada por numerosas familias: las salas de 3 años continuarán funcionando durante 2027 en los 30 jardines maternales municipales, luego del acuerdo alcanzado con el CGE.

Puesta en valor del Jardín Municipal Jilgueritos de Paraná

Continuidad de las salas de 3 años

Romero explicó que los jardines municipales reciben a niños desde los 45 días hasta los tres años y señaló que la extensión horaria constituía un aspecto fundamental para las familias que trabajaban en horario matutino.

En ese sentido, confirmó el entendimiento alcanzado con el presidente del CGE, Carlos Cuenca. “Vamos a seguir con nuestras salas de 3 años. Quiero dar esa tranquilidad a los papás y mamás que ya están pidiéndonos lugar para el año que viene”, sostuvo Romero.

Además, aclaró que la medida alcanzará a toda la red municipal. “En los 30 jardines municipales siguen las salas de 3 años y eso lo hemos acordado con el Consejo de Educación”, remarcó.

Según precisó, los contenidos educativos también fueron articulados con el organismo provincial. “Son los mismos que tienen en cualquier otra escuela, con la diferencia de que nosotros los tenemos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde”, añadió.

Alimentación saludable para los niños

Otro de los aspectos destacados por la intendenta fue el servicio alimentario que recibían diariamente los chicos. Las familias podían conocer el menú al momento de ingresar al establecimiento.

“El menú es saludable, contiene proteínas, una colación y un desayuno saludable. Eso nosotros lo cuidamos porque es un aporte que les hacemos a las familias de buena alimentación”, expresó.

Romero consideró que la alimentación forma parte de la atención integral de la primera infancia. “Los chicos tienen que comer proteína desde chiquitos. Eso los fortalece, mejora su educación y estamos muy orgullosos de los jardines maternales municipales”, manifestó.

También resaltó la función educativa y social de estos espacios, donde los niños comenzaban desde edades tempranas procesos de aprendizaje, socialización, actividad física y hábitos saludables.

Qué trabajos se hicieron en Jilgueritos

Eduardo Loréfice, Secretario de Planificación e Infraestructura de la comuna, brindó detalles sobre la intervención edilicia y explicó que se realizó una renovación profunda de sectores esenciales.

“La puesta en valor consistió fundamentalmente en la reestructuración y recomposición de sanitarios y cocinas. Las instalaciones de agua y electricidad son completamente nuevas, se hicieron reparaciones en el techo y se colocaron cielorrasos nuevos”, detalló.

El funcionario indicó que el municipio mantenía un programa permanente para recuperar estos establecimientos. “La Municipalidad hace un esfuerzo importante, con fondos 100% paranaenses, para realizar la recuperación y puesta en valor de tres jardines anuales”, señaló.

“El objetivo es seguir trabajando todos los años en tres jardines para que se mantengan en el estado que tienen que estar y puedan dar un buen servicio a nuestros gurises”, agregó.

El jardín proyecta recibir hasta 46 niños

Desde Jilgueritos también destacaron el impacto que las mejoras tendrían sobre la actividad cotidiana. La responsable del establecimiento manifestó estar “enormemente feliz” por las obras realizadas.

“Todo el personal valoramos este esfuerzo, esta inversión que se ha hecho, que sin duda va a influir en la calidad educativa de todos los niños”, expresó Silvia Piedrabuena.

Debido a los trabajos, el establecimiento funcionaba momentáneamente con unos 20 niños. Sin embargo, se encontraban realizando nuevos ingresos y estimaban alcanzar una matrícula de entre 45 y 46 chicos.

El aporte del CGE

Desde el Consejo General de Educación, Monica Masetto, vocal de presidencia, señaló que el organismo provincial también acompañaba el funcionamiento de los jardines maternales municipales mediante la asignación de cargos docentes.

Durante la recorrida se informó que el CGE aporta 28 cargos docentes para los establecimientos dependientes de la Municipalidad.

Masetto remarcó además que la continuidad de las salas de 3 años permitiría sostener la matrícula del nivel inicial y garantizar una alternativa para las familias que necesitaban una jornada más extensa para compatibilizar el cuidado de sus hijos con sus horarios laborales.

Por otra parte, Romero también mencionó las mejoras realizadas en el entorno de la Vecinal 3 de Febrero y destacó la colocación de luminarias LED. “Nos faltan algunas, pero se las estamos prometiendo a los vecinos porque prontamente el plan 100% LED va a terminar en la ciudad”, aseguró. Al tiempo que destacó la presencia estatal durante los primeros años de vida. “Nos enorgullece que esta primera infancia tenga una atención del Estado, una atención buena, de calidad”, concluyó ante Elonce.