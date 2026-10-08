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Paraná Una década de medicina nuclear en Entre Ríos

CEMENER celebró sus 10 años: Frigerio destacó la atención de 240.000 pacientes y los avances tecnológicos

El Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos celebró su décimo aniversario con un acto en Oro Verde. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el trabajo conjunto entre instituciones y el acceso a tratamientos de alta complejidad. También resaltaron los desafíos en investigación y salud.

8 de Octubre de 2026
CEMENER celebró sus 10 años: atendió a 240.000 pacientes.
CEMENER celebró sus 10 años: atendió a 240.000 pacientes. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos celebró su décimo aniversario con un acto en Oro Verde. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el trabajo conjunto entre instituciones y el acceso a tratamientos de alta complejidad. También resaltaron los desafíos en investigación y salud.

El décimo aniversario de CEMENER se celebró este jueves en Oro Verde con un acto encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Durante la jornada, destacaron la trayectoria de la institución y sus aportes a la medicina nuclear.

 

Frigerio valoró el crecimiento del centro desde su creación y recordó que comenzó con la cesión de un terreno estatal. "Festejamos la primera década de una institución que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos", expresó ante Elonce.

 

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre R&iacute;os (Elonce)
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos (Elonce)

 

El mandatario resaltó el trabajo articulado entre el sector académico, la CNEA, profesionales de la salud y organismos provinciales. Además, subrayó que CEMENER atendió a 240.000 pacientes y realizó 300.000 intervenciones durante estos diez años, incluyendo prestaciones para personas sin cobertura médica.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Investigación, tecnología y nuevos desafíos

 

Frigerio sostuvo que el futuro de la institución estará vinculado con la prevención, la investigación y el desarrollo tecnológico. En ese sentido, mencionó su participación en Mirador TEC como parte de una estrategia de innovación provincial.

 

"Esa tecnología, esa investigación y ese desarrollo tienen que estar aplicados a mejorar la calidad de vida de la gente", afirmó el gobernador, al destacar la importancia de trasladar los avances científicos a la atención sanitaria.

 

Por su parte, el vicepresidente de la CNEA, Gustavo Gennuso, recordó que CEMENER fue uno de los primeros centros impulsados mediante el Plan Nacional de Medicina Nuclear. "Estamos orgullosos de haber formado parte de este proyecto y de seguir colaborando", manifestó.

 

Gustavo Gennuso, vicepresidente de la CNEA (Elonce)
Gustavo Gennuso, vicepresidente de la CNEA (Elonce)

 

Atención oncológica y acceso a la salud

 

La gerente general de CEMENER, Mariela Pacheco, destacó que la institución recibe pacientes derivados del sistema público, obras sociales y empresas de medicina prepaga, con el propósito de garantizar prestaciones de alta complejidad.

 

"Buscamos llevar todos los servicios de alta calidad tecnológica a todos los entrerrianos", explicó. Asimismo, remarcó la importancia de contar con profesionales capacitados para acompañar especialmente a pacientes oncológicos.

 

Pacheco enfatizó que la atención combina tecnología avanzada con contención humana, mientras que las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación con el sistema sanitario provincial.

 

Marianela Pacheco, gerente general de CEMENER (Elonce)
Marianela Pacheco, gerente general de CEMENER (Elonce)

 

Una década de crecimiento institucional

 

Durante el encuentro también participaron representantes de la Fundación CEMENER y autoridades municipales de Oro Verde, quienes acompañaron la conmemoración de los diez años de funcionamiento.

 

La jornada incluyó un recorrido por las instalaciones, donde se repasaron los avances alcanzados y las posibilidades de ampliar los servicios médicos.

 

Finalmente, las autoridades reafirmaron el compromiso de fortalecer la investigación, la formación profesional y el acceso a tratamientos especializados, con el objetivo de consolidar el desarrollo de CEMENER en los próximos años.

 

Acto conmemorativo por el 10º aniversario de CEMENER

Temas:

CEMENER Entre Ríos aniversario Rogelio Frigerio Crecimiento trayectoria
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