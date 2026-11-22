River le gana 1 - 0 a Lanús en el estadio Monumental, en el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio recibe al conjunto de Mauricio Pellegrino en un encuentro eliminatorio que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

Seguí las principales incidencias del partido

14 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Thiago Almada fue el encargado de la ejecución desde los 12 pasos y no dudó al sacar un remate rasante y decretar el 1-0.

Gol de Almada de penal y River se pone en ventaja ante Lanús https://t.co/IuXGhF2Z6C — Toto suspendido (@TotoTermo2) November 22, 2026

12 minutos: ¡PENAL PARA RIVER!

Izquierdoz levantó la pierna para intentar despejar, pero se encontró con la humanidad de Otamendi y, pese a que se demoró unos segundos, Pablo Dóvalo señaló la pena máxima.

¡¡DESDE ATRÁS DEL ARCO ES INCREÍBLE!! ¡¡OTAMENDI TAN SOLO TENÍA QUE EMPUJARLA PARA QUE RIVER SE PONGA 1-0 ANTE LANÚS, EN EL AMANECER DEL PARTIDO!! https://t.co/VNZ16cfYa8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

8 minutos: ¡Se lo perdió Otamendi!

El capitán de River quedó de cara al gol tras un cabezazo de Rivero luego de un centro, pero conectó de manera defectuosa y no pudo abrir el marcador.

❌🇦🇷 IMPRESIONANTE GOL ERRADO POR NICOLÁS OTAMENDI. https://t.co/oTifNgyXmZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

7 minutos: River intenta manejar el balón

El Millonario busca la posesión de la pelota y trata de recuperar rápido cuando la pierde.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan River Plate y Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

El Millonario afronta una instancia decisiva de la temporada, con la necesidad de avanzar en los playoffs para mantener sus posibilidades de conquistar un título después de dos años y medio. Además, busca fortalecer sus aspiraciones de disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

Enfrente está Lanús, un rival que históricamente presentó dificultades para el conjunto de Núñez y que pretende dar el golpe como visitante. El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Instituto y Huracán.

Las formaciones confirmadas de River y Lanús

River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE https://t.co/QDK1wNvhiz — Club Lanús (@clublanus) November 22, 2026

Árbitro: Pablo Dóvalo.