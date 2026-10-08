Recomposición salarial: jubilados participaron de una charla informativa sobre posibles acciones judiciales

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná organizó una charla informativa sobre la inconstitucionalidad del decreto 537 y los aumentos no remunerativos. Un abogado explicó qué herramientas legales existen para reclamar el traslado de esos incrementos a los haberes previsionales.
Las acciones judiciales para jubilados provinciales fueron el eje de una charla abierta organizada este jueves por el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná. La actividad reunió a numerosos interesados en conocer las posibilidades de reclamar una recomposición de sus haberes ante los incrementos no remunerativos otorgados a trabajadores activos.
La presidenta de la institución, Griselda Ledesma, explicó a Elonce que la convocatoria estuvo dirigida tanto a socios como a jubilados y pensionados en general. "Hemos convocado a nuestros socios y a todos los jubilados que quisieran venir a la charla explicativa sobre la inconstitucionalidad del decreto 537", señaló.
El encuentro contó con la participación del abogado Alejandro Daniel Falco, encargado de brindar asesoramiento sobre los alcances de la normativa y las posibles acciones legales. La actividad despertó un importante interés entre los asistentes.
Qué pueden reclamar los jubilados provinciales
Falco explicó que los aumentos no remunerativos otorgados a trabajadores activos generan inquietud entre los jubilados, debido a su posible impacto sobre los haberes previsionales.
El profesional explicó a Elonce que la temática despierta un marcado interés entre los jubilados, ya que se trata de personas que, por su edad, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y "buscan transitar esta etapa de sus vidas con tranquilidad y estabilidad económica". En ese sentido, destacó la importancia de brindarles información y asesoramiento para que puedan conocer y defender sus derechos previsionales.
Según sostuvo, para obtener el reconocimiento de esos conceptos en los haberes jubilatorios es necesario iniciar una acción judicial. El abogado fundamentó esta posibilidad en las disposiciones de la Constitución de Entre Ríos.
El Centro de Jubilados reafirmó su acompañamiento
Por su parte, el vicepresidente de la institución, Mario Huss, destacó que la iniciativa surgió a partir de las inquietudes de los propios afiliados. "Siempre estamos defendiendo todos los derechos que les corresponden a los jubilados y pensionados de Paraná", afirmó.
Desde el centro invitaron a los interesados a acercarse para recibir orientación sobre sus derechos y las alternativas disponibles para efectuar reclamos previsionales.