Finalizaron las obras y comenzó a restablecerse el servicio de agua potable en la zona sur

Tras la instalación de una válvula reguladora de presión, comenzó a normalizarse el servicio de agua potable en seis barrios de Paraná. El abastecimiento se recuperará progresivamente durante la tarde. También habilitaron el tránsito en calle Buenos Aires.
El servicio de agua potable en la zona sur de Paraná comenzó a restablecerse luego de que finalizaran los trabajos de mejora realizados en la red pública de distribución. Las tareas incluyeron la instalación de una válvula reguladora de presión a la salida del centro de distribución Ejército, sobre calle General Espejo, con el objetivo de optimizar el abastecimiento en distintos sectores de la ciudad.
Según se informó, la normalización del suministro se desarrollará de manera gradual y progresiva durante la tarde, tanto en los caudales como en los niveles de presión. La intervención permitirá administrar y estabilizar el flujo de agua que llega a los domicilios.
Los sectores alcanzados por los trabajos fueron las jurisdicciones vecinales Paracao, General Espejo, 500 Viviendas, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½, además de otras zonas aledañas. Durante la ejecución de las tareas se había instrumentado una restricción transitoria del suministro.
Mejoras en la presión y distribución del agua potable
La colocación de la nueva válvula tuvo como finalidad mejorar el funcionamiento del sistema de distribución y favorecer condiciones de presión acordes con las características topográficas de los diferentes barrios de la zona sur.
La intervención técnica permitió incorporar un mecanismo de regulación para administrar los caudales y estabilizar la presión dentro de la red pública, de acuerdo con los requerimientos de cada sector.
Con la finalización de los trabajos, comenzó la recuperación del abastecimiento en las zonas afectadas. No obstante, la restitución completa del servicio será progresiva, por lo que algunos domicilios podrían recuperar los niveles habituales de presión antes que otros.
Habilitaron el tránsito en calle Buenos Aires tras reparar una cañería
Por otra parte, pasado el mediodía también finalizaron los trabajos realizados en la red de agua potable sobre calle Buenos Aires, entre Ecuador y Alameda de la Federación, donde se había detectado una avería en una cañería distribuidora.
En ese sector, el personal ejecutó tareas de excavación, descubrimiento y reparación de la instalación dañada. La rotura había provocado una fuga subterránea de agua que derivó en un hundimiento de la calzada asfáltica, lo que obligó a intervenir para solucionar el inconveniente.
Tras completar la reparación, se rehabilitó la circulación vehicular por calle Buenos Aires. Sin embargo, se recomendó a los automovilistas transitar con precaución debido a que durante las próximas horas continuarán las tareas de reconstrucción de la carpeta asfáltica.