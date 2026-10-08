Fiscalía dejó de recibir denuncias por conflictos vecinales que no son delitos: qué cambia en las comisarías de Paraná

El Ministerio Público Fiscal dejó de recibir actuaciones por conflictos vecinales que no constituyen delitos. La Policía deberá evaluar su derivación al Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo. Lisandro Amavet explicó cómo funcionará el nuevo procedimiento.
La Fiscalía de Paraná dejó de recibir determinadas denuncias por conflictos vecinales que no constituyen delitos, una decisión del Ministerio Público Fiscal que modificó el circuito de derivación de las actuaciones iniciadas en las comisarías. A partir de este cambio, la Policía deberá evaluar qué situaciones pueden ser abordadas mediante el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo.
Para coordinar el nuevo procedimiento, el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, y la coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria, Irina Chausovsky, participaron de una reunión con autoridades policiales y jefes y subjefes de las 17 comisarías de la ciudad.
El encuentro fue coordinado por el subjefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Juan Pablo Claucich, y contó con la participación de la secretaria del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí.
Por qué Fiscalía dejó de recibir estas denuncias
Desde 2013, el Centro de Mediación Comunitaria recibía expedientes derivados por el Ministerio Público Fiscal mediante un convenio de colaboración mutua. Se trataba de actuaciones que no constituían delitos y que podían resolverse a través del diálogo entre vecinos.
Sin embargo, la Procuración modificó ese procedimiento y resolvió que las actuaciones por hechos no delictivos ya no debían pasar necesariamente por Fiscalía.
“Había un número importante de denuncias que tomaba la Policía que nos llegaban a Fiscalía, pero que no eran delitos. Entonces, la Unidad de Atención Primaria estaba funcionando como ‘mesa de entradas’ de varias reparticiones”, explicaron desde la Procuración.
En ese sentido, señalaron: “Recibía esas actuaciones de hechos no delictivos y las derivaba. Pero hace un mes dejamos de hacerlo”.
La decisión apunta a evitar que el Ministerio Público Fiscal intervenga como instancia de derivación en situaciones que no corresponden a su competencia penal.
“La Policía puede derivar a quien corresponda, no debemos hacerlo nosotros porque ello genera una distorsión, la gente y los propios policías se quedan con la idea de que la Fiscalía debe actuar, cuando no es así”, indicaron.
Qué cambia para los vecinos que van a una comisaría
Lisandro Amavet explicó en declaraciones al programa Puro Cuento, de Radio Plaza 94.7, que el nuevo procedimiento busca que los conflictos entre vecinos puedan recibir una respuesta sin necesidad de iniciar un trámite judicial cuando no existe un delito.
“A partir de las denuncias que realizan los vecinos en las comisarías, una de las posibilidades es que esas denuncias, cuando son hechos que no llegan a ser delitos, se tramiten a través de la Defensoría del Pueblo, con intervención del Centro de Mediación Comunitaria”, señaló.
El defensor aclaró que las comisarías no pueden negarse a recibir una denuncia, aunque sí deberán evaluar el destino de las actuaciones de acuerdo con las características del hecho.
“La comisaría no puede negarse a tomar la denuncia, pero sí puede, en vez de darle un trámite hacia la Fiscalía, evaluar que, al no haber delito, y al ser materia de mediación, enviar el caso a la Defensoría”, sostuvo.
De esta manera, según publicó Entre Ríos Ahora, será la propia Policía la que deberá distinguir entre situaciones que ameritan intervención penal y conflictos que pueden abordarse mediante mecanismos de mediación comunitaria.
Qué conflictos vecinales podrán derivarse a mediación
Amavet explicó que la reunión con las autoridades policiales tuvo como objetivo informar sobre las funciones de la Defensoría y las situaciones que pueden abordarse mediante el Centro de Mediación Comunitaria.
“Nos reunimos con jefes y subjefes de las comisarías y dimos una charla. Les explicamos cuál es la función nuestra y cuál es el objeto de la mediación que nosotros ponemos a disposición de los vecinos”, indicó.
Entre los conflictos que pueden ser tratados mediante este mecanismo mencionó:
-Problemas con medianeras y límites entre propiedades.
-Conflictos entre vecinos por terrenos linderos.
-Problemas de humedad.
-Situaciones relacionadas con mascotas.
-Reclamos por ramas de árboles.
-Conflictos por ruidos molestos.
Estas situaciones podrán ser derivadas al Centro de Mediación Comunitaria cuando no constituyan delitos y sean susceptibles de resolverse mediante el diálogo.
“Hay cuestiones que se pueden resolver sin judicializar”
El defensor del Pueblo reconoció que el cambio requerirá un proceso de información y adaptación, tanto para los vecinos como para los organismos que reciben las presentaciones.
“No creo que se resuelva de un día para el otro. Hay que explicarlo. Seguramente nos va a llevar un tiempo poder culturalmente determinar que hay cuestiones que se pueden resolver sin avanzar en el trámite judicial, sin judicializar”, manifestó.
En ese sentido, advirtió que el tratamiento judicial de conflictos que podrían resolverse mediante otras herramientas genera una sobrecarga innecesaria.
“Lo que sucede es que se sobrecarga la instancia judicial con cuestiones que se podrían resolver de otra forma”, planteó.
La intención es que los vecinos puedan identificar cuál es el organismo adecuado para intervenir en cada situación y evitar expectativas de resolución por una vía que no corresponde.
Amavet cuestionó que la decisión de Fiscalía fuera unilateral
Durante la entrevista, Amavet también se refirió a la manera en que el Ministerio Público Fiscal comunicó la modificación del circuito de derivaciones.
Consultado sobre si se trató de una decisión unilateral, respondió: “Sí, fue unilateral del Ministerio Público Fiscal”.
Y agregó: “Ellos determinaron que no querían seguir como veníamos trabajando desde 2013, y se lo comunicaron a la Policía”.
El defensor explicó que la institución tomó conocimiento de la modificación cuando ya había comenzado a implementarse.
“Nosotros nos enteramos de esta decisión con los hechos consumados, y tratamos de colaborar para que el vecino no genere una expectativa o no deposite su expectativa de resolución de conflictos en la comisaría, creyendo que ese conflicto se va a resolver con una instancia en Fiscalía”, sostuvo.
Qué pasaba con las denuncias que llegaban a Fiscalía
Amavet señaló que anteriormente muchas de las actuaciones por conflictos vecinales terminaban archivadas porque los hechos denunciados no constituían delitos.
“Fiscalía también los archivaba directamente. Archivaba esas causas porque consideraba que no había delito. Entonces, tampoco tenía una resolución”, explicó.
Por ese motivo, consideró necesario fortalecer la coordinación con las comisarías para que los vecinos puedan acceder a otras alternativas.
La Defensoría busca colaborar con el personal policial, que habitualmente es el primero en recibir las inquietudes y reclamos de los ciudadanos.
El objetivo es que, cuando una persona acuda a una dependencia policial por un conflicto vecinal, pueda recibir información sobre los mecanismos disponibles para intentar resolverlo.
Cómo funciona el Centro de Mediación Comunitaria
Durante la reunión con las autoridades policiales, Irina Chausovsky explicó las características del trabajo que realiza el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo.
La coordinadora destacó que la mediación constituye una herramienta para la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, la escucha y la búsqueda de acuerdos.
También detalló las situaciones que pueden ser abordadas mediante este procedimiento y la importancia de intervenir antes de que los problemas de convivencia se agraven.
El Centro de Mediación Comunitaria brinda este servicio de manera gratuita, con el propósito de facilitar acuerdos entre las personas involucradas.
Buscan mejorar la coordinación entre organismos
En el encuentro también se analizaron mecanismos de registro de las actuaciones y vías de comunicación entre las comisarías y la Defensoría del Pueblo.
Los participantes intercambiaron experiencias sobre las problemáticas que habitualmente reciben las dependencias policiales y las posibilidades de derivación.
Por su parte, Lorena Calí, secretaria del Ministerio Público de la Defensa, explicó las funciones de ese organismo y su mecanismo de trabajo.
Además, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre instituciones para mejorar la atención de las necesidades de la ciudadanía.
Finalmente, se reconoció el trabajo que realiza el personal policial en las distintas dependencias, por su intervención cotidiana en la recepción de demandas y conflictos.
Con este cambio, las comisarías de Paraná tendrán un papel central en la identificación y derivación de conflictos vecinales que no constituyan delitos, mientras que la Defensoría del Pueblo ofrecerá su servicio gratuito de mediación como alternativa para buscar soluciones sin recurrir a la Justicia penal.