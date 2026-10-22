AGMER exigió una "urgente convocatoria a paritarias" y denunció una pérdida salarial del 45%

El plenario de secretarios generales de AGMER se reunió este jueves en Villaguay y reclamó una recomposición salarial para los docentes entrerrianos. El gremio cuestionó las políticas económicas nacionales y provinciales y exigió garantizar medicamentos a afiliados de OSER.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) exigió una convocatoria urgente a paritarias para discutir una recomposición salarial significativa, tras el plenario de secretarias y secretarios generales realizado este jueves 22 de octubre en Villaguay. Durante el encuentro, el sindicato cuestionó las políticas económicas de los gobiernos nacional y provincial, denunció una pérdida del poder adquisitivo docente y reclamó soluciones a los problemas de cobertura de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
A través de una declaración, el gremio sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan una situación económica crítica y responsabilizó a las administraciones de Javier Milei y Rogelio Frigerio por el deterioro de los ingresos. Además, advirtió sobre las consecuencias de la inflación, la precarización laboral y los recortes presupuestarios en el sistema educativo.
"Venimos transitando meses dramáticos como clase trabajadora", expresó el documento. Asimismo, AGMER sostuvo que "los resultados de la política económica de Milei apoyada en cada una de sus medidas por Rogelio Frigerio tienen gravísimas consecuencias", entre las que mencionó el empobrecimiento salarial, la pérdida de puestos de trabajo y la recesión económica.
AGMER denunció una pérdida salarial frente a la inflación
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Gobierno provincial por la política salarial aplicada durante los últimos meses. El sindicato consideró que los incrementos otorgados mediante decretos no permitieron recuperar el poder adquisitivo de los docentes.
En ese sentido, AGMER afirmó que el cargo testigo docente se encontraba en $910.000, frente a una canasta básica que el gremio estimó en $1.632.505. A partir de esa comparación, denunció una diferencia cercana al 45% entre ambos valores.
"El balance de su gestión junto al gobernador Frigerio se resume en una pérdida del 45 % de nuestro sueldo respecto de la canasta básica", manifestó la organización sindical en referencia al ministro de Economía provincial, Fabián Boleas. El documento también señaló que, desde diciembre de 2025, los trabajadores acumularon una pérdida salarial de 16,6 puntos porcentuales frente a la inflación. Según las cifras difundidas por AGMER, durante ese período los precios aumentaron un 26,6%, mientras que los salarios recibieron una actualización del 10%.
Cuestionamientos al presupuesto educativo y las políticas nacionales
El plenario también expresó su rechazo a las políticas educativas del Gobierno nacional y cuestionó las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Según el sindicato, la iniciativa contempló una asignación equivalente al 0,79% del Producto Bruto Interno para Educación y Cultura, cifra que contrastó con el 6% establecido como objetivo por la Ley de Financiamiento Educativo. Estos porcentajes fueron presentados por AGMER en su declaración y no constituyen una comparación presupuestaria verificada de manera independiente.
Además, la organización advirtió sobre la eliminación de fondos destinados al incentivo docente y la conectividad, así como sobre las restricciones presupuestarias que, según su evaluación, afectan al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la infraestructura escolar y la formación docente.
El gremio también manifestó su oposición a una eventual reforma del sistema educativo nacional, al considerar que podría afectar el financiamiento estatal, las condiciones laborales y el acceso a la educación pública.
Reclamos por la cobertura de medicamentos de OSER
Otro de los ejes centrales de la declaración estuvo relacionado con el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos. AGMER cuestionó la situación de las prestaciones médicas y denunció dificultades para acceder a determinados tratamientos. "La promesa de que OSER venía a subsanar la obra social se diluyó en los hechos: los problemas estructurales no se solucionaron y otros se acentuaron", sostuvo el documento sindical.
En particular, el plenario exigió que OSER garantice inmediatamente el acceso a medicamentos para afiliados oncológicos y diabéticos, ante las interrupciones en las entregas denunciadas por la organización. La declaración no precisó cuántos afiliados estarían afectados.
El sindicato también manifestó preocupación por las dificultades para acceder a prestaciones de salud mental y destacó la importancia de contar con representación de los trabajadores en la conducción de la obra social.
Titularizaciones y otros pedidos del gremio docente
Además de la convocatoria a paritarias, AGMER reclamó la publicación de los listados provisorios correspondientes a los concursos de titularización, pase y traslado en Educación Inicial, Primaria y sus modalidades. También solicitó avanzar con los procesos de titularización en Educación Secundaria y Superior, junto con la continuidad de las carreras de formación docente.
Durante el encuentro, la organización ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública y convocó a los trabajadores a mantener la unidad sindical. En ese marco, destacó el papel de la Escuela Itinerante de AGMER como espacio de articulación con las comunidades educativas.
Finalmente, el plenario incorporó un reclamo por la aparición con vida de Nancy Godoy, docente correntina desaparecida cuando se dirigía a la escuela, según expresó la declaración. "Convocamos a la docencia a que sigamos unidos en la lucha por más escuela pública, por más derecho social a la educación, por dignidad y derechos para nuestro pueblo", concluyó el documento difundido tras la reunión en Villaguay.