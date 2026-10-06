Se filtró una llamada entre Joaquín Levinton y la mujer que lo denunció por abuso sexual

En el marco de la denuncia contra Joaquín Levinton por abuso sexual, se conoció una grabación de una conversación telefónica que el cantante habría mantenido con la mujer que lo denunció, identificada como Paula. El diálogo, difundido en televisión, habría ocurrido en 2023, antes de la nueva presentación judicial.

Según la información que compartió Agencia Noticias Argentinas, la primera denuncia realizada por Paula había sido archivada luego de que la mujer no se presentara a ratificarla ni cumpliera con las instancias correspondientes. En el registro difundido, ambos hablan sobre aquel episodio y sobre la posibilidad de retomar el vínculo.

Durante la llamada, Paula le pide a Levinton que la desbloquee de sus redes sociales. El músico le solicita su usuario de Instagram y, en referencia a la denuncia anterior, le plantea: "Lo que sí que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal".

El diálogo sobre la denuncia anterior

Levinton también le explica las consecuencias que, según su relato, tuvo aquella denuncia. "Porque por haber dicho eso yo tuve que poner un abogado para ir a testificar", sostiene en la conversación, y agrega que nunca había tenido una pelea con ella.

Paula coincide con esa apreciación y responde: "Mal, yo tampoco". Luego explica que aquella situación se habría originado en "un momento de ira" y sostiene que posteriormente el cantante se había asustado, aunque ella asegura que no había tenido intención de amenazarlo.

"Después fue la única y por teléfono, porque personalmente siempre tuve la mejor", afirma la mujer durante el diálogo. A continuación, ambos hacen referencia a una supuesta amenaza que ella habría realizado en aquel momento.

Qué dijeron sobre la supuesta amenaza

"Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", alcanza a decir Levinton antes de ser interrumpido por Paula. Ella intenta explicar el sentido de aquella expresión: "No te podés asustar porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: ‘Te voy a matar’? Es un decir, no es literal".

Más adelante, Levinton insiste en la necesidad de aclarar la situación para poder dejar atrás el conflicto y recuperar el vínculo. "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada", sostiene.

Paula, por su parte, afirma que no recuerda haber tenido una pelea con el cantante y sostiene que no tenía miedo de que pudiera hacerle algo. En otro tramo, Levinton plantea: "Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada. Y dejemos todo esto atrás".

La mujer aseguró que pediría archivar la causa

Hacia el final de la conversación, Paula manifiesta su intención de volver a comunicarse con las autoridades para solicitar el archivo de la denuncia. "Yo ahora me ocupo ya mismo", afirma, y asegura que reiteraría que no tenía miedo del músico.

El registro fue difundido a pocos días de conocerse una nueva denuncia por abuso sexual contra Levinton. La conversación corresponde, según la información difundida, a un episodio previo y forma parte de los elementos que trascendieron públicamente en torno al vínculo entre el cantante y la denunciante.

Las declaraciones reproducidas corresponden exclusivamente al contenido de la conversación y no permiten, por sí solas, establecer responsabilidades sobre la denuncia actual.

La denuncia y la presentación de pruebas de Levinton

La denuncia contra Joaquín Levinton fue presentada por una mujer que aseguró haber mantenido una relación con el cantante entre 2015 y 2020 y lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, además de episodios de violencia física y psicológica y amenazas. La presentación quedó radicada ante la Justicia y el músico negó las acusaciones.

El 2 de octubre, además, trascendió que Levinton se presentó espontáneamente ante la Justicia y entregó un descargo de siete páginas, junto con documentación que, según su defensa, busca acreditar dónde se encontraba en la fecha señalada por la denunciante. Entre los elementos incorporados figura un boleto de avión que indica que el cantante estaba en Mendoza por una presentación de Turf.

Según la información difundida, la documentación apunta a demostrar que el músico no se encontraba en Buenos Aires cuando, de acuerdo con la denuncia, habría ocurrido el episodio. La causa había sido archivada después de que la denunciante no ratificara la presentación ni cumpliera con las instancias requeridas; ahora, a partir de los nuevos elementos y de la voluntad expresada por Levinton de que el caso sea investigado, se analiza su reapertura.