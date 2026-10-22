Fuerte terremoto de magnitud 7 en el Tíbet: al menos 16 muertos, 32 heridos y más de 300 viviendas destruidas

Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región china del Tíbet durante la noche del jueves y dejó al menos 16 personas muertas, 32 heridas y más de 300 viviendas derrumbadas, según informaron las autoridades locales a la agencia estatal de noticias Xinhua.

El movimiento sísmico se registró a las 22:33, hora local, y afectó principalmente a la región de Nagqu, ubicada en el norte del territorio tibetano, a más de 300 kilómetros de Lhasa, la capital regional.

De acuerdo con el balance preliminar, 11 de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que los restantes presentan lesiones leves. Las autoridades advirtieron que todavía se encuentran evaluando los daños ocasionados por el temblor.

Continúan las tareas de rescate tras el terremoto

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo en las localidades afectadas para asistir a los damnificados, buscar posibles víctimas entre los escombros y evaluar las condiciones de las construcciones.

Personal policial y de los departamentos de bomberos instaló campamentos temporales destinados a alojar a las familias que debieron abandonar sus viviendas como consecuencia del terremoto.

🇨🇳 | Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región autónoma del Tíbet, dejando al menos 16 muertos, 32 heridos y cientos de viviendas colapsadas. Las autoridades locales desplegaron operativos de rescate en la zona cero. https://t.co/OcYbEtF0aQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 22, 2026

Según informó la televisión estatal china CCTV, se trató del terremoto más fuerte registrado en la región durante los últimos cinco años, un dato que refleja la magnitud del fenómeno.

Dónde se registró el epicentro del sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el terremoto a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, en una zona montañosa de gran altitud y escasa población.

UPDATE: Footage captures shaking from a reported M7.0 earthquake in Baqing County, Nagqu, Tibet. China - Sismo - Terremoto - Temblor https://t.co/tyNYJmUjwx — GeoTechWar (@geotechwar) October 22, 2026

El organismo estadounidense estimó que el movimiento tuvo una profundidad de 18 kilómetros, mientras que el Centro de Redes Sismológicas de China la situó en 10 kilómetros.

La diferencia entre ambas mediciones responde a las estimaciones realizadas por los respectivos organismos sismológicos.

Mientras tanto, las autoridades continúan relevando las localidades afectadas para determinar el alcance de los daños y brindar asistencia a las personas que perdieron sus hogares.