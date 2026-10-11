Nueva inundación en Nepal arrasó 40 casas y dejó cinco desaparecidos: impactantes imágenes de la crecida

Una crecida repentina de un río en Nepal arrasó alrededor de 40 viviendas, destruyó cuatro puentes y dejó al menos cinco personas desaparecidas durante la madrugada de este domingo. El desastre ocurrió en el distrito de Gorkha, en el centro del país asiático, donde las autoridades desplegaron un operativo de rescate y evacuación con helicópteros.

El desbordamiento se produjo a las 5:55 de la mañana, hora local, después de que una estación de medición registrara un aumento de 8,4 metros en el nivel del agua. La corriente avanzó sobre las localidades de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, pertenecientes al municipio rural de Chumanubri.

🇳🇵 NEPAL | Al menos 150 viviendas sufrieron daños en las inmediaciones de Gorkha como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Budhigandaki, que también arrastró varios puentes, según informaron las autoridades. https://t.co/7bkfBMpSlE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 11, 2026

Según informó la agencia nacional de desastres, al menos 82 personas fueron rescatadas, entre ellas nueve extranjeras. Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado víctimas mortales, mientras continuaban las tareas de búsqueda de los desaparecidos.

Un deslizamiento habría provocado la crecida

Las primeras investigaciones señalaron que un deslizamiento de tierra habría bloqueado temporalmente un afluente del río en la zona de Tumje. La acumulación de agua detrás de esa barrera natural habría provocado una liberación repentina cuando el obstáculo cedió.

El jefe de la agencia nacional de desastres, Dharam Raj Uprety, explicó que el desprendimiento había obstruido el curso del río y que el agua salió violentamente después de que se abriera una grieta. La inundación también ocasionó daños en tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes, además de las viviendas destruidas.

Por su parte, el hidrólogo Binod Parajuli, del Departamento de Hidrología y Meteorología, señaló que los registros disponibles no mostraban precipitaciones en las cabeceras del río. “La inundación no puede atribuirse a las precipitaciones según los registros disponibles”, indicó a EFE.

Rescates con helicópteros y evacuaciones preventivas

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, confirmó el despliegue de varios helicópteros para asistir a las comunidades afectadas. Además, las autoridades enviaron alrededor de 200.000 mensajes de texto de alerta para solicitar la evacuación de sectores expuestos a nuevos deslizamientos y crecidas.

🇳🇵 | Una gigantesca ola de agua arrasó zonas montañosas de Nepal, descendiendo a gran velocidad desde las alturas y dejando imágenes impactantes de la fuerza de las inundaciones. https://t.co/kCBrTBAOZ4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

“La situación de la inundación se está normalizando. Actualmente estamos trabajando en las labores de rescate”, aseguró Narayan Prasad Sapkota, director administrativo del municipio rural de Chumanubri, en declaraciones a EFE.

Los habitantes describieron momentos de desesperación ante el avance del agua. “De madrugada oí un estruendo. Nunca había escuchado nada igual”, relató Sherap, un vecino que escapó hacia terrenos elevados junto con otros residentes. Otra damnificada, Laxmi Gurung, contó que su vivienda había desaparecido y que el sector se encontraba sin suministro eléctrico.

Una región golpeada por otra catástrofe

La nueva inundación ocurrió mientras Nepal continuaba recuperándose de las consecuencias de las inundaciones de finales de agosto, vinculadas al colapso de un glaciar de montaña.

Según los balances difundidos entonces, aquella catástrofe había dejado más de 1.400 muertos y más de 5.000 desaparecidos.