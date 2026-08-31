Nepal: 939 muertos y buscan con explosivos y a contrarreloj a cientos de trabajadores atrapados en túneles

Más de 200 fueron rescatados en los últimos días.

Las devastadoras inundaciones en Nepal dejaron más de 939 personas muertas y 3.925 desaparecidas, mientras continúan los operativos de búsqueda en los valles afectados por una avalancha de lodo y escombros. Si se incorporan los datos correspondientes al Tíbet, la cantidad de personas cuyo paradero se desconoce asciende a unas 4.500.

A casi una semana del desastre provocado por el colapso de un glaciar, uno de los principales focos de los operativos se encuentra en las centrales hidroeléctricas de los distritos de Rasuwa y Nuwakot. Una asociación que representa a empresas del sector indicó que al menos 900 trabajadores todavía no habían sido localizados en 12 proyectos afectados.

Los equipos de emergencia buscan especialmente a personas que podrían haber quedado atrapadas dentro de enormes túneles utilizados para controlar el flujo de agua. El Ejército de Nepal informó además que otros cuatro cuerpos fueron recuperados de tres de esas estructuras.

Buscan sobrevivientes dentro de los túneles

Algunos trabajadores lograron comunicarse para pedir ayuda cuando ocurrió el desastre, mientras que otros que consiguieron escapar advirtieron que varios de sus compañeros permanecían dentro de las galerías, según explicó Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal (IPPAN).

Las tareas avanzan contrarreloj debido a las dificultades para acceder a los sectores afectados. El geocientífico Jakob Steiner, de la Universidad de Graz, explicó las dimensiones de las estructuras donde se concentran los rescates.

“Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones”, señaló. Además, indicó: “Y, por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados y ahora están tratando de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua”.

Lodo bloquea los accesos

Los rescatistas intentan abrirse paso por los túneles subterráneos de las centrales hidroeléctricas, aunque varios accesos quedaron completamente bloqueados por el lodo y los escombros.

Ante esas dificultades, los equipos comenzaron a utilizar cargas explosivas para intentar habilitar pasos hacia las galerías. En otros sectores, integrantes de los operativos descienden desde la superficie mediante cuerdas.

En el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, ubicado en Rasuwa, se reportaron al menos 576 personas desaparecidas. Según Dangi, se estima que unas 300 podrían haber quedado atrapadas dentro de uno de los túneles.

Operativo internacional para encontrar sobrevivientes

En el Proyecto Hidroeléctrico Trishuli-3, en tanto, los equipos buscaban la manera de descender aproximadamente 15 metros dentro de una galería para alcanzar el sector donde se presume que permanecen personas atrapadas.

Las operaciones cuentan también con la participación de equipos de rescate provenientes de India, China y Corea del Sur, que se sumaron a los esfuerzos desplegados por las autoridades nepalesas.

Según los datos oficiales difundidos, 279 personas fueron rescatadas durante los últimos días de los túneles de diferentes centrales hidroeléctricas. La mayoría se encontraba en las instalaciones de Upper Trishuli-1.

Cuántos trabajadores podrían continuar atrapados

Uno de los principales interrogantes es determinar cuántas personas se encontraban efectivamente dentro de los túneles cuando se produjo la inundación.

Las estimaciones difundidas presentan diferencias. The Guardian calculó que podrían haber sido alrededor de 500 trabajadores, mientras que el Gobierno señaló que cerca de un centenar de personas podrían continuar con vida dentro de diferentes túneles.

La posibilidad de encontrar sobrevivientes disminuye a medida que pasan las horas, aunque los operativos continúan en las zonas donde existen indicios de que trabajadores pudieron quedar aislados.

La tragedia también afecta al Tíbet

El impacto del desastre se extendió al Tíbet, donde los datos oficiales reportados hasta el momento indican que al menos 16 personas murieron y otras 546 permanecen desaparecidas.

Las cifras provenientes de esa región, sin embargo, son difíciles de verificar de manera independiente. Activistas de International Campaign for Tibet cuestionaron la información oficial difundida sobre la magnitud de la tragedia.