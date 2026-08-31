Gran Cañón del Colorado: una inundación dejó un muerto y varias personas desaparecidas

Una fuerte inundación repentina golpeó durante el fin de semana al Gran Cañón del Colorado, en Arizona, Estados Unidos, y dejó al menos una persona muerta. Además, las autoridades mantenían este lunes la búsqueda de alrededor de 15 personas que permanecían desaparecidas o todavía no habían podido ser localizadas.

El fenómeno se produjo el sábado en Bright Angel Canyon y afectó también el área de Phantom Ranch, después de intensas tormentas que provocaron una rápida crecida de los cursos de agua. El Servicio de Parques Nacionales calificó lo ocurrido como un episodio significativo de inundación repentina.

En las primeras horas posteriores al desastre se manejaron cifras mayores de personas cuyo paradero era desconocido. Con el avance de las tareas de localización, el último balance difundido redujo ese número a aproximadamente 15.

Un hombre murió durante la crecida

El cuerpo de un hombre de 46 años fue encontrado cerca de Crystal Rapids, sobre el río Colorado. Mientras tanto, los equipos de rescate continuaban recorriendo sectores afectados y solicitaban información que permitiera determinar quiénes permanecían dentro del parque al momento de la tormenta.

Más de 60 personas fueron evacuadas, en su mayoría mediante helicópteros. Entre ellas había excursionistas, trabajadores y visitantes que se encontraban acampando en distintas zonas del Gran Cañón del Colorado.

Inundación en el Gran Cañón en Arizona, Estados Unidos. pic.twitter.com/GEOaQC3u2a — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) August 30, 2026

La crecida arrasó senderos, destruyó puentes peatonales y provocó desprendimientos y acumulación de escombros. También resultó dañada infraestructura clave del parque, incluida la red que abastece de agua a sectores turísticos y residenciales.

Testimonios de quienes lograron escapar

Algunos visitantes relataron que el avance del agua fue extremadamente rápido. Uno de los excursionistas describió un fuerte ruido previo a la llegada de la corriente y aseguró que, en cuestión de minutos, el lugar quedó cubierto por agua oscura, troncos y restos arrastrados por la crecida.

🇺🇸 Autoridades de Arizona buscan a más de 20 personas desaparecidas tras repentina inundación en el Gran Cañón. pic.twitter.com/Cwc7CuGaR5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

Otro visitante que se encontraba en Phantom Ranch contó que el río Colorado cambió de color debido a la enorme cantidad de sedimentos y escombros. También señaló que uno de los puentes utilizados por su grupo fue destruido poco después de que lograran cruzarlo.

Los operativos son encabezados por el Servicio de Parques Nacionales junto con organismos de emergencia de Arizona. Las autoridades mantienen cerrados distintos sectores mientras evalúan la estabilidad de los senderos y la magnitud de los daños.

Continúa el riesgo por nuevas tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este lunes podrían registrarse nuevas tormentas sobre el Gran Cañón del Colorado, con posibilidad de más inundaciones repentinas, desprendimientos de rocas y corrientes de escombros.

Las condiciones meteorológicas también complican las tareas de búsqueda, que continúan tanto desde tierra como mediante medios aéreos. Las autoridades pidieron extremar las precauciones y respetar las restricciones vigentes dentro del parque.

El último balance disponible mantiene en una persona la cifra de fallecidos y en alrededor de 15 el número de desaparecidos o personas todavía sin localizar, mientras prosiguen los operativos de emergencia.