Secuestraron por error a un joven en Santa Fe mientras esperaba el colectivo

Un joven de 26 años denunció que fue secuestrado por error durante la madrugada de este lunes mientras esperaba un colectivo en Colastiné Norte, en la ciudad de Santa Fe. Según relató, tres hombres lo obligaron a subir a una camioneta, le cubrieron el rostro y recién lo liberaron cuando comprobaron que habían confundido su identidad.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 en una parada de colectivos. De acuerdo con la información difundida por Aire de Santa Fe, la víctima se encontraba esperando cuando apareció una camioneta negra doble cabina con tres ocupantes.

Los hombres habrían descendido, lo obligaron a ingresar al vehículo y le colocaron una tela sobre el rostro. Durante el trayecto comenzaron a llamarlo por un nombre que no era el suyo y hablaban de llevarlo ante otra persona.

Advirtieron el error al revisar su documentación

La situación cambió cuando los captores le quitaron la billetera y revisaron el DNI. Según la denuncia, en ese momento comprobaron que habían interceptado a la persona equivocada.

Tras advertir la confusión, decidieron liberarlo. Sin embargo, antes de escapar se quedaron con la billetera, que contenía $12.000, el documento de identidad y una tarjeta SUBE.

Personal policial encontró posteriormente al joven en inmediaciones del kilómetro 24 y dio intervención a la dependencia correspondiente. Las actuaciones fueron trasladadas por razones de jurisdicción a la Comisaría 28ª de Santa Fe.

Investigan quiénes fueron los tres hombres

La causa fue caratulada inicialmente como “privación ilegítima de la libertad y hurto”. La investigación busca ahora identificar a los tres integrantes del vehículo y establecer cuál era la persona que pretendían interceptar.

También se intenta reconstruir el recorrido realizado por la camioneta desde el momento en que el joven fue obligado a subir hasta el lugar donde finalmente quedó en libertad.

El caso ocurrido en Santa Fe permanece bajo investigación judicial y policial. Hasta el momento no se informó sobre detenciones vinculadas con el episodio ni sobre la recuperación de los elementos sustraídos a la víctima.