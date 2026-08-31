Alejandra Duré fue distinguida con el Premio Roberto Goyeneche

La cantante y difusora entrerriana Alejandra Duré fue distinguida este lunes con el Premio Roberto Goyeneche, otorgado por la Academia Nacional del Tango, en una ceremonia realizada en el marco de las actividades por los 100 años del natalicio de “El Polaco”. El reconocimiento representa una nueva distinción para la artista, que recibió el galardón por segundo año consecutivo.

En diálogo con Elonce, Duré expresó la emoción que significa este reconocimiento y destacó el valor que tiene para quienes trabajan en la difusión del género: “En mi caso, soy cantante y difusora de tango. Esta tarde será a partir de las 19 horas y está enmarcado dentro de los 100 años del natalicio de Roberto Goyeneche. Entonces, es un premio cargado de muchísima emoción. Es el segundo año consecutivo que lo recibo también”.

La ceremonia reunió a referentes del tango y tuvo como eje la figura de Roberto Goyeneche, uno de los grandes intérpretes de la música ciudadana. Entre los reconocidos también se encontraba otro representante de Paraná, el cantante de tango Alberto Sire, hecho que incrementó el orgullo de la delegación entrerriana.

Goyeneche y una polémica sobre su lugar de nacimiento

Uno de los momentos destacados de la entrevista estuvo relacionado con una cuestión que durante años alimentó la tradición tanguera: el supuesto nacimiento de Goyeneche en Urdinarrain, Entre Ríos. Duré fue contundente al referirse a esa versión y explicó que tuvo la posibilidad de consultar el tema con Roberto Emilio Goyeneche, hijo del cantor.

“Tengo justamente el premio como difusora de tango, porque yo tengo mi programa que se llama Hablando de tangos, que sale desde San Benito, mi ciudad donde estoy viviendo y justamente en contacto con su hijo, Roberto Emilio Goyeneche, el año pasado me pidieron esta aclaración y debo decirles que no. El polaco nació aquí en Buenos Aires, en una casa que está aquí en Buenos Aires, y él mismo contestó a esa pregunta”, declaró.

La artista señaló que la versión sobre Entre Ríos forma parte de la mística que rodea al intérprete. “Es simplemente parte de la mítica popular y del cariño que se le tiene al polaco el hecho de que haya nacido en Urdinarrain. Incluso la gente de Entre Ríos me había enviado un recorte del Paralelo 32 de hace muchísimos años que decía esto, pero no es así”.

Más allá del lugar exacto de nacimiento, Duré sostuvo que la pertenencia de Goyeneche trasciende cualquier límite geográfico. Para la cantante, “el polaco” es una figura que pertenece a todos y cuya influencia continúa vigente entre los intérpretes contemporáneos.

Seis años de difusión del tango desde San Benito

El reconocimiento a Duré también está vinculado con su extensa tarea de difusión. Su programa “Hablando de tangos” cumplió seis años al aire el 27 de agosto, precisamente en la fecha que recuerda el nacimiento de Goyeneche. Desde San Benito, el espacio logró ampliar progresivamente su alcance hasta llegar a distintas regiones de Argentina y otros países: “Todo ese mérito y el hecho que hayan visto tanto trabajo en difusión y además como cantante es para mí un orgullo enorme este galardón que hoy recibo”, afirmó durante la entrevista.

La propuesta radiofónica no se limita a Entre Ríos. Según explicó Duré, el programa se emite para todo el país y alcanza a oyentes de más de 83 países a través de Naranjo FM. También fue transmitido en Uruguay y en cadenas de Latinoamérica, mientras que actualmente llega a Pamplona, España.

La artista destacó además la importancia que tiene Goyeneche como referencia para los cantantes de tango. “No es solamente cantarla y entonarla, sino también decirlo y hacerlo sentir y que traspase a la otra persona. Solo el polaco tenía una manera muy especial de hacerlo”.

El tango, protagonista en Buenos Aires

El reconocimiento llegó durante una semana especialmente significativa para el género, ya que Buenos Aires fue escenario del Festival de Tango y del Mundial de Tango 2026. Duré participó de las actividades y tuvo la posibilidad de cubrir el cierre del festival en el Teatro Colón.

El festival comenzó el 19 de agosto y presentó una extensa programación que incluyó espectáculos, talleres, congresos, clases, prácticas abiertas y propuestas desarrolladas en teatros, bares notables, centros culturales y distintos barrios porteños.

Entre los espectáculos que destacó la entrevistada estuvo la presentación del Sexteto Mayor en la sala principal del Teatro Colón. También participaron músicos provenientes de distintos ámbitos, entre ellos el pianista José “Pepe” Colangelo y la Camerata Argentina, dirigida por Pablo Agri.

“Realmente fue una fiesta. Eso fue el cierre del festival de Tango Buenos Aires. Ahora, vos me preguntabas, ¿se escucha mucho tango? Sí, el tango, sí.”

Entrerrianos en el Mundial de Tango

La agenda tanguera también tuvo como protagonista al Mundial de Tango 2026, competencia que convocó a bailarines de más de 47 países. La instancia internacional incluyó las categorías Tango Pista y Tango Escenario, con presencia de representantes argentinos y de distintos puntos del mundo.

Entre los participantes de la región, Duré mencionó a Luis Rojas e Ingrid, su compañera, además de Cristian Quevedo, oriundo de Santa Fe, y Mariel Quintana Grazo, representante de Entre Ríos. La pareja alcanzó las semifinales de Tango Pista.

Con el reconocimiento recibido por la Academia Nacional del Tango, la presencia entrerriana volvió a quedar vinculada a una de las expresiones culturales más representativas de la Argentina. Para Duré, el premio constituye tanto una valoración personal como un reconocimiento al trabajo sostenido de difusión del género.