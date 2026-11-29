Las elecciones generales anticipadas de España comenzaron este domingo 29 de noviembre, con Pedro Sánchez en busca de continuar al frente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo como principal aspirante opositor. Más de 38,6 millones de ciudadanos están convocados a las urnas.

La jornada definirá la nueva composición del Congreso de los Diputados y los senadores de elección directa. Los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno: su designación dependerá de una posterior votación parlamentaria.

La apertura de los colegios electorales fue confirmada en la cobertura de la jornada de RTVE. La votación se desarrolla entre las 9 y las 20 de cada territorio, con cierre a las 16 de Argentina en la España peninsular y a las 17 en Canarias.

Sánchez y Feijóo disputan la posibilidad de formar Gobierno

Pedro Sánchez, presidente desde 2018 y candidato del Partido Socialista Obrero Español, defiende su gestión y busca reunir los apoyos para otra investidura. Su campaña contrapuso la continuidad de un Ejecutivo progresista con una alternativa del Partido Popular respaldada por Vox.

Feijóo intenta transformar una eventual victoria electoral en una mayoría suficiente para llegar a La Moncloa. En 2023, el PP fue la fuerza más votada, pero su candidato no consiguió los respaldos necesarios para ser investido.

Santiago Abascal busca ampliar la representación de Vox y condicionar un eventual gobierno de derecha. En el espacio de izquierda también compiten Ada Colau, al frente del Frente Amplio, e Irene Montero, por Podemos.

Qué anticipaban las encuestas y por qué importan los acuerdos

Los últimos sondeos privados citados por Ámbito ubicaron al PP por delante del PSOE y Vox. Varios proyectaron que las dos fuerzas de derecha podrían alcanzar juntas la mayoría absoluta, aunque esas estimaciones no constituyen resultados electorales.

El Centro de Investigaciones Sociológicas presentó un escenario diferente, con el PSOE en primer lugar. Su medición dejó al PP y a Vox por debajo de los 176 diputados necesarios para una mayoría absoluta.

Por eso, además de quién gane las elecciones, será decisiva la distribución de bancas entre los bloques. Los partidos regionalistas e independentistas pueden resultar determinantes si ninguna alianza consigue una mayoría propia.

Cómo se definirá el próximo Gobierno de España

La vivienda y la inmigración estuvieron entre los principales temas de campaña. Las propuestas incluyeron diferencias sobre construcción, protección de inquilinos, regulación del mercado inmobiliario y condiciones de residencia y trabajo para extranjeros.

Después de las elecciones en España, el candidato propuesto para la Presidencia deberá obtener la confianza del Congreso. En la primera votación necesita mayoría absoluta: 176 apoyos sobre un total de 350 diputados.

Si no alcanza esa cifra, podrá presentarse a una segunda votación 48 horas después, cuando bastará con más votos a favor que en contra. Si transcurren dos meses desde la primera votación sin una investidura, corresponderá convocar nuevos comicios.