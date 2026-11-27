España se prepara para celebrar elecciones generales anticipadas este domingo 29 de noviembre, en una jornada que definirá la composición del Congreso de los Diputados y el escenario para la formación del próximo Gobierno. Unos 38 millones de ciudadanos están habilitados para votar en unos comicios atravesados por la situación económica, el acceso a la vivienda, la inmigración y los cuestionamientos a la gestión del actual presidente, Pedro Sánchez.

La campaña electoral concluyó este viernes 27 de noviembre con los actos de cierre de los principales espacios políticos. Entre los protagonistas de la contienda se encuentran Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); y Santiago Abascal, líder de Vox. También participan referentes de otras fuerzas de izquierda, como Ada Colau e Irene Montero.

Los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso de los Diputados, que luego tendrán la responsabilidad de votar la investidura del presidente del Gobierno.

Créditos: Europa Press

A qué hora se vota y cuándo se conocerán los resultados

Los centros de votación abrirán a las 9 y cerrarán a las 20, hora local de España. Una vez finalizada la jornada, comenzará la difusión de los primeros datos.

El cronograma previsto establece que a las 20 se conocerán las encuestas a pie de urna, mientras que los primeros resultados provisionales se difundirán desde las 21.

Los accidentes ferroviarios, bajo la lupa

Uno de los asuntos que marcó la campaña fueron las tragedias ferroviarias registradas durante el último año. En enero, 46 personas murieron en la colisión de dos trenes en Andalucía. En octubre, otras 69 fallecieron cuando una formación embistió por detrás a otra que estaba detenida.

Los accidentes reavivaron las críticas sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y las condiciones de seguridad para los pasajeros. La gestión del Gobierno de Sánchez quedó bajo cuestionamiento y el ministro de Transportes presentó su renuncia después del segundo siniestro.

La inmigración y la situación en Ceuta y Canarias

La política migratoria también ocupó un lugar central en el debate. La llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a Ceuta, a finales de julio, generó una crisis en ese enclave español del norte de África. Según el artículo de Minuto60, cientos de migrantes continuaban viviendo en campamentos.

El Gobierno de Sánchez sostiene una postura de apertura hacia la inmigración, mientras que sus opositores cuestionaron la gestión de la crisis. A ese escenario se sumó el aumento de las llegadas irregulares a las islas Canarias: en seis semanas ingresaron más de 17.000 personas, una cifra cercana al total registrado durante todo el año anterior.

El avance de Vox y las posibles alianzas

Otro de los ejes de la elección es el escenario político que podría surgir después del recuento. Los sondeos mencionados durante la campaña ubicaron al Partido Popular por delante de los socialistas, aunque sin una mayoría absoluta.

En ese contexto, Vox podría convertirse en un actor clave para la formación de un Gobierno. Feijóo manifestó su intención de gobernar en solitario, aunque dejó abierta la posibilidad de negociar con esa fuerza política.

Una eventual alianza entre el PP y Vox marcaría un cambio en el escenario político español. Por su parte, Sánchez necesitaría reconstruir acuerdos con distintos partidos de izquierda para mantenerse al frente del Ejecutivo.

Los casos de corrupción que afectan al Gobierno

Las investigaciones judiciales vinculadas con el entorno de Pedro Sánchez también estuvieron presentes durante la campaña. Entre los casos mencionados se encuentra el proceso que afrontará su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Además, dos antiguos colaboradores del Partido Socialista deberán responder ante la Justicia por causas de corrupción. A esto se suma la investigación que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Partido Popular y Vox utilizaron estos casos para cuestionar al Gobierno y convertir la transparencia y la corrupción en temas centrales de sus discursos.

La vivienda y la economía, entre las preocupaciones de los votantes

El costo de vida y las dificultades para acceder a una vivienda también forman parte de las principales preocupaciones de la sociedad española. El aumento de los alquileres y de los precios de compra se convirtió en uno de los asuntos más sensibles, especialmente entre los jóvenes.

Los principales candidatos presentaron propuestas diferentes para abordar el problema. Sánchez defendió una mayor regulación del mercado inmobiliario, mientras que Feijóo planteó impulsar la construcción de nuevas viviendas.

La economía, los servicios públicos y las condiciones de vida completan una agenda electoral en la que los ciudadanos deberán definir la composición del Congreso y, a partir de ella, el rumbo político de España.