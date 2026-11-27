La plataforma de comercio electrónico Shein deberá pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones de prácticas engañosas formuladas por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC). La investigación apuntó contra la empresa por informar de manera incorrecta sobre los plazos de envío, la autenticidad de las reseñas de sus productos y el origen de algunos materiales utilizados en sus prendas.

El acuerdo establece que el dinero será destinado a compensar a los consumidores perjudicados. Además, la compañía deberá cumplir nuevas condiciones para evitar que se repitan las irregularidades señaladas por las autoridades.

Las denuncias por demoras en los envíos y reseñas

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los plazos de entrega. Según la FTC, Shein promocionaba envíos rápidos y confiables, pero numerosos compradores recibían sus pedidos con demoras de días, semanas e incluso meses. También se registraron casos de productos que nunca llegaron a destino.

El organismo sostuvo que la empresa no brindaba información adecuada sobre los retrasos ni facilitaba canales de atención para que los clientes pudieran resolver los inconvenientes.

La investigación también apuntó contra la publicación de opiniones de compradores. La FTC acusó a Shein de eliminar o impedir que se mostraran reseñas negativas, mientras mantenía los comentarios favorables, lo que podía generar una percepción distorsionada sobre la calidad de los artículos.

Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, señaló que la compañía había atraído a sus clientes con promesas de ropa económica, entregas rápidas y proveedores con buenas calificaciones en estándares vinculados con el trabajo infantil y forzado.

“En realidad, la empresa engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de las reseñas de sus clientes”, afirmó.

Cuestionamientos por el origen del algodón

Otro de los puntos observados estuvo relacionado con la procedencia de los materiales utilizados en algunas prendas. La FTC indicó que Shein realizó afirmaciones engañosas sobre el origen del algodón.

De acuerdo con las acusaciones, parte del algodón identificado por la empresa como producido en Estados Unidos provenía de China. En otros productos, las autoridades no pudieron determinar el país de origen del material.

También se cuestionaron las afirmaciones sobre los estándares laborales de algunos proveedores. La compañía promocionaba productos bajo la etiqueta evoluSHEIN, vinculada con fabricantes que supuestamente contaban con buenas calificaciones en auditorías de responsabilidad social. Sin embargo, la FTC sostuvo que no se presentaron evaluaciones suficientes para respaldar esas afirmaciones.

Las condiciones que deberá cumplir Shein

Además del pago de 100 millones de dólares, el acuerdo establece restricciones para las prácticas comerciales de la plataforma. La empresa no podrá realizar afirmaciones engañosas sobre los tiempos de envío y entrega, eliminar reseñas negativas ni difundir información falsa sobre las auditorías de sus proveedores o la trazabilidad de los productos.

También deberá garantizar un servicio de atención al cliente adecuado para resolver los problemas relacionados con las compras.

Desde Shein aclararon que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad y manifestaron su desacuerdo con algunos aspectos de la caracterización realizada por la FTC sobre sus operaciones.

No obstante, la compañía aceptó implementar medidas adicionales para reforzar la protección de los consumidores y mejorar sus mecanismos de cumplimiento.

La empresa, fundada en China en 2012 y actualmente con sede en Singapur, se convirtió en uno de los principales actores del mercado de moda rápida. El acuerdo se produce en un contexto de mayores costos logísticos y cambios en las condiciones arancelarias para los paquetes de bajo valor enviados desde China hacia Estados Unidos y Europa.